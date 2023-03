De mudança para Porto Alegre, Andressa Urach desmente rumores: “Não voltei com o Thiago”

A ex-miss Bumbum Andressa Urach usou suas redes sociais nesta segunda-feira para desmentir os boatos de que ela estaria voltando com o ex-marido, Thiago Lopes.

Andressa está mudando para Porto Alegre, onde alugou uma casa perto de sua mãe, mas disse que vai manter um apartamento em Arroio do Meio, também no Rio Grande do Sul, onde morava com o marido.

A ex-Fazenda disse que não voltou com o ex-marido, apenas resolveram ‘dar uma trégua’: “Não voltei com o Thiago. Eu sei que muitas pessoas estão perguntando. Nós só decidimos ser amigos por causa do Leon, porque precisamos criar o Leon juntos apesar de tantos problemas que a gente passou”, disse a influenciadora.

Andrea e Thiago se divorciaram em novembro de 2022, após a ex-modelo sofrer um surto psicótico e acabar internada em uma clínica psiquiátrica. O marido entrou na Justiça pedindo a guarda do filho, alegando que ela colocou a vida da criança em risco durante sua crise psicótica e os dois travaram uma batalha judicial, mas no final a guarda ficou com Thiago.

“Nós estamos bem, eu acho que o perdão sempre vence. Se eu voltar, eu mesma vou falar para vocês, mas eu acredito que isso não vá acontecer. Não é uma coisa que nem eu e nem ele, a gente está cogitando no momento para a nossa vida. Até porque passamos por momentos difíceis. Mas para o bem do Leonzinho estamos bem e vai ficar tudo bem”, finalizou a influencer no vídeo postado em seu canal no Youtube.

