Bruce Willis canta com sua família em novo vídeo de aniversário postado por Demi Moore

No fim de semana, Bruce Willis comemorou seu 68º aniversário. E com base neste novo vídeo postado pela ex-esposa de Willis, Demi Moore, 60, o ator estava cercado por sua família amorosa em seu grande dia.

Moore postou um vídeo no Instagram com Willis cantando alegremente a “Canção de Aniversário” com sua família. “Feliz aniversário, BW!” a atriz de Ghost escreveu. “Tão feliz que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família. Obrigada a todos pelo amor e desejos calorosos - todos nós os sentimos”.

Nos comentários, outras celebridades mandaram lembranças ao aniversariante. A atriz de Legalmente Loira, Selma Blair, escreveu: “Feliz aniversário para o melhor doador de batom de todos os tempos. Todo amor. Tudo mantido nesse amor.” Marlon Wayans enviou um desejo de sua família, comentando: “Feliz aniversário Bruce!!!! Com amo; tribo wayans.” E Antonio Banderas também entrou na conversa, acrescentando: “Feliz Aniversário Bruce!!!! Abraços!!!”.

O vídeo da atriz mostra Bruce Willis parado em uma cozinha com sua esposa, Emma, 44, assim como seus cinco filhos. Ao todo, aparecem no vídeo de aniversário as três filhas de Willis e Moore - Rumor, 34, Scout LaRue, 31 e Tallulah, 29 - além dos filhos que Willis compartilha com Heming: Mabel, 10, e Evelyn, 8.

Moore não foi a único que fez um post especial para o ator - sua atual esposa também compartilhou um vídeo composto por clipes dos anos do casal juntos.

Em sua legenda, Heming escreveu: “Ele é puro amor. Ele é tão amado. E eu vou amá-lo sempre. Feliz Aniversário meu doce [amor]. Meu desejo de aniversário para Bruce é que você continue a mantê-lo em suas orações e vibrações mais altas, porque sua alma sensível de Peixes sentirá isso ... Muito obrigada por amá-lo e cuidar dele também”.

A legenda de Heming refere-se a problemas médicos recentes enfrentados por Willis, que foi diagnosticado com demência em fevereiro deste ano.