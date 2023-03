BBB 23: MC Guimê diz ter “fé em Deus” ao prestar depoimento na polícia

Após ser expulso do “BBB 23″, MC Guimê foi parar na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para responder ao inquérito que investiga crime de importunação sexual dentro do reality show.

O famoso foi ao departamento policial na tarde de segunda-feira (20) e, segundo o G1, disse que está tranquilo e que quer “resolver este caso”, que virou um dos mais polêmicos e envolve também a influenciadora digital Dania Mendez, que fez uma pequena participação no reality show.

Sem Lexa, que também preferiu se afastar das redes sociais após as acusações de assédio sexual, o cantor deu o seu depoimento ao lado de dois advogados. Além disso, seguranças também estavam no local para evitar qualquer confusão, já que o caso deixou os fãs do “BBB 23″ revoltados.

Ao deixar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), MC Guimê afirmou que tem “fé em Deus” e que ao deixar o programa os dias estão sendo de “muita pressão”. Vale destacar que desde que deixou o “Big Brother Brasil”, o cantor segue discreto nas redes sociais e não comenta sobre o acontecimento.

Além dele, Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, foi intimado na sexta-feira (17). A dupla é investigada por importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez durante uma festa dentro do programa.

Além dos depoimentos, a polícia do Rio de Janeiro também solicitou as imagens da festa para TV Globo e deve analisar tudo, segundo a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, responsável pelo caso.

“Quando soubemos dos fatos, pelas redes sociais, a Deam de Jacarepaguá instaurou um inquérito para apurar a conduta dos envolvidos no reality. Foi enviado um ofício para a emissora solicitando as imagens oficiais para serem analisadas pela delegacia”, disse a delegada ao G1.

Relembre a expulsão de MC Guimê

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do “BBB 23″ na última quinta-feira (16), antes da Prova do Líder. Ao conversar com os participantes, Tadeu Schmidt, falou sobre a os acontecimentos da festa, mas não deu muitos detalhes.

Mas, em cenas que surgiram nas redes sociais, o cantor aparece passando a mão no corpo de Dania, sem o consentimento dela. Já Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados a influenciadora digital.

Ao vivo, Tadeu disse que as imagens foram analisadas pela produção e que eles quebraram as regras e por isso estavam fora do jogo: “Nós temos na nossa casa uma convidada. Uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto”, disse o famoso.

Ele também conversou com Dania, que chorou muito: “O que aconteceu aqui não tem nada a ver com o que você (Dania) falou. Foi uma decisão nossa. Puramente nossa. Uma decisão do programa. E não foi tomada por nada do que você disse. Essa responsabilidade não é sua. Essa culpa não é sua”.

