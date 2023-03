BBB 23: Fala polêmica de Bruna será investigada pela polícia; pai defende a atriz

Bruna Griphao é acusada de racismo no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Em fevereiro, logo no começo do “BBB 23″, Bruna Griphao criou polêmica ao chamar o médico Fred Nicácio, que também estava confinado, de “urubu de luto”. Agora, o termo volta a surgir, já que um inquérito foi aberto.

Para quem não lembra, na ocasião, a atriz usou a expressão durante uma conversa com Sarah Aline, onde ela diz que o médico fazia todos os assuntos serem sobre ele.

“Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para gente o que abria para ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo ‘urubu de luto’, porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele”, disse Bruna, que foi criticada pelos fãs do “BBB 23″.

Pai de Bruna Griphao publica nota de repúdio aos fãs do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Agora, com o famoso indo à justiça, Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, usou o Instagram para defender a filha e disse que ela está sendo perseguida pelos fãs do “Big Brother Brasil” nas redes sociais, principalmente depois do inquérito ter sido aberto para investigação sobre racismo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Cara de Sapato de volta? Entenda o pedido feio pelos fãs do reality

Em seu post, o empresário anunciou que defenderá a herdeira na justiça: “Desde que começou o jogo, notei um movimento para usar causas nobres e representatividade em proveito próprio, ou como estratégia de alguns participantes e seus times aqui fora. No decorrer, já foram inúmeras tentativas de desvirtuar falas, descontextualizar e cancelar a Bruna”, escreveu ele.

Fred Nicácio fala sobre intolerância religiosa dentro do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Em seguida, o empresário diz que “ela virou o alvo perfeito dos oportunistas de plantão” e anunciou que pretende buscar a justiça em casos de acusações contra a filha: “As mesmas falas foram ditas por outros participantes e não foram descontextualizadas! A minha cruzada agora é contra os militantes oportunistas”.

“Imputar ou associar crime de racismo a outro sem ter base é crime! Vou buscar na justiça cível e criminal a responsabilização desses oportunistas. Bruna está em um jogo que vale milhões, e pessoas usam desse expediente para atacar a imagem e a dignidade dela. Aqui, não mais. A partir de agora, irei lutar para provar que internet não é terra sem lei”, desabafou.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Choro de Domitila comove os fãs do reality show; confira as reações