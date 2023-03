BBB 23: Choro de Domitila comove os fãs do reality show; confira as reações

Domitila Barros chora durante o Jogo da Discórdia do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″, que aconteceu nesta segunda-feira (20), Domitila Barros, que está no Paredão, foi alvo de alguns participantes e Sarah Aline surpreendeu ao dar uma placa de “protagonista” para ela.

Na dinâmica, a sister disse que a ativista social tem se destacado cada vez mais no reality show, fazendo com que a emparedada ficasse emocionada: “Quando penso em protagonista, não consigo pensar em outra pessoa a não ser a Domitila. Eu acho que, desde o início, consegui conhecê-la num lugar que acho que poucas pessoas acessaram”, disse a sister.

"Quando voce fala é normalizado, quando eu falo é uma agressão. Voce entende isso?" (Domitila) #BBB23 pic.twitter.com/qJMO755B6H — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 21, 2023

Sarah Aline ainda destacou que todos são protagonistas em algum momento, mas detalhou sua escolha: “Por mais que o jogo, em alguns momentos, tenha sido muito insensível com ela, a Domi conseguiu reagir de uma maneira em que trouxe a essência dela. Então, a partir do sentimento, daquilo que ela sente, transformou em coragem muitos medos que eu não sei se metade da casa conseguiria sobreviver a isso”.

Durante a madrugada desta terça-feira (21), dia de Paredão no “BBB 23″, os fãs do programa repercutiram alguns momentos do Jogo da Discórdia: “‘A partir dos sentimentos, ela (Domitila) transformou em coragem muitos medos que eu não sei se metade da casa conseguiria sobreviver’ Obrigada por isso Sarah Aline”, escreveu um perfil.

Fred disse que o jogo de Domitila é usar causas sociais e que é bem planejado “Essas coisas dela falar 'eu não vi aqui para servir', 'a favela venceu', 'do alto do seu privelegio'.



Aline chama atenção de Fred: "é delicado, pois é o lugar de fala dela" #BBB23 #ForaFred pic.twitter.com/KfyIwrwXiG — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 21, 2023

Já outra pessoa destacou a desavença entre Domitila e Bruna Griphao durante o reality show: “Domitila para Bruna: ‘Quando você fala é normalizado, e quando eu falo é agressão?”.

Voltando ao Jogo da Discórdia, Sarah Aline tirou a plaquinha de “não ganha” e escolheu Fred: “Eu tenho a sensação de que você não ganha, não pelo o que você é, mas muito pelas escolhas que a gente fez no jogo. Aqui cada escolha é uma renúncia e, às vezes, quando a gente não sabe renunciar, uma principal escolha, a gente acaba revivendo esse lado que você fala que nem sabia que existia em você”.

Domitila: “Eu não quero ganhar 22 corações na casa, quero ganhar o coração do Brasil. Eu entendo o seu ponto de vista, e sei que recebo de coração aberto porque nunca tive a arrogância ou a audácia de me ver superior.” #BBB23 pic.twitter.com/jNhkRtxY64 — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 21, 2023

No Twitter, as pessoas também falaram sobre esta escolha: “Fred disse que o jogo de Domitila é usar causas sociais e que é bem planejado “Essas coisas dela falar ‘eu não vim aqui para servir’, ‘a favela venceu’, ‘do alto do seu privilégio’”.

Um outro lembrou que Aline chamou a atenção de Fred: “É delicado, pois é o lugar de fala dela”, escreveu ele, que também publicou a hashtag “fora Fred”.

