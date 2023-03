BBB 23: Cara de Sapato de volta? Entenda o pedido feio pelos fãs do reality

Fãs do BBB 23 pedem a volta de Cara de Sapato ao jogo (Reprodução/Globo)

Depois de ser expulso do “BBB 23″, Antonio Cara de Sapato parece que segue em alta com alguns fãs do reality show. Na madrugada de terça-feira (21), o nome do lutador de MMA apareceu entre os mais comentados nas redes sociais e o motivo é curioso.

Usando a hashtag “Volta Sapato”, alguns perfis pedem que o competidor retorne ao programa, mesmo depois de deixá-lo ao ser acusado de assédio durante a festa de MC Guimê, que também deixou o “Big Brother Brasil”.

No Twitter, uma pessoa falou sobre a repescagem que vai acontecer nesta semana: “Gente, o dindinho deve ter recebido um “aval” da Globo sobre essa repescagem? Ele é advogado e sabe o que fala, possivelmente só estão esperando a torcida conseguir fazer barulho para colocar em votação”.

Uma outra fã do reality show pediu que o esportista vá para a Casa de Vidro: “Por vários motivos sou #voltasapato, mas não preciso ficar me explicando também. Estava com saudade de flopar esse edit, vamos SAPATO NA REPESCAGEM”.

O retorno de dois participantes ao “BBB 23″

Com a expulsão de Sapato e Guimê, a casa ficou com dois participantes a menos e para cumprir o cronograma do programa dois brothers serão escolhidos em uma nova Casa de Vidro para retornar ao reality show.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os candidatos já estão confinados na Casa de Vidro, com exceção de Key Alves, que está retornado do México e será confinada assim que chegar. A escolha dos dois candidatos que retornarão ao jogo será feita por votação do público.

Repescagem do BBB 23 pode levar Tina de volta ao reality show (Reprodução/Globo)

O eliminado da semana também vai se juntar ao grupo, que é composto por Marília, Tina, Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Paula, Cristian e Gabriel Fop.

Vale lembrar que Gabriel Santana, Fred e Domitila Barros estão no Paredão desta terça-feira (21) e um deles deixará o reality show da TV Globo.

