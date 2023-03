BBB 23: Aline fala sobre ‘figurantes’ na madrugada e choro acontece; entenda

Após Jogo da Discórdia, participantes do BBB 23 conversam no quarto (Reprodução/Globo)

Ao vencer sua terceira Prova Bate-Volta no último domingo (19), Marvvila, que é vista como uma das plantas do “BBB 23″, foi acusada de “acordar” apenas quando vai para o Paredão. Mas, no Jogo da Discórdia, a cantora ficou chocada ao saber que é vista como “figurante” no reality show.

Na dinâmica desta segunda-feira (20), a cantora recebeu a plaquinha de Sarah Aline e precisou conversar com a sister durante a madrugada. Durante o papo, a psicóloga pergunta como a famosa está ao receber a mesma característica de Cezar Black.

“O que mais dói na Marvvila são as palavras do Black. Me dói também. Pra mim não é um lugar fácil colocar a Marvvila como figurante. É muito mais legal ver a Marvvila que tá radiante nos últimos dois dias”, diz Sarah Aline.

Quem também estava na conversa foi Aline, que também comentou sobre o Jogo da Discórdia: “Não sei em quais coisas ela se apega. Tá trazendo isso muito agora. Pra mim é o que vale. Ali na hora é como jogo se dá. Quero conversar com ela com calma. Me chateia ouvir ele [Cezar] falar, me magoa. É ruim ouvir ele falando”, afirma a cantora paulista.

Pelo Twitter, o perfil de Sarah Aline mostrou uma conversa entre ela e Aline no jardim e escreveu: “Aline chamou Sarinha pra ter uma conversa muito importante sobre algumas percepções que a fez abrir os olhos para o que está acontecendo na casa”.

Vale lembrar que depois do Jogo da Discórdia, Marvvila chorou e desabafou com Sarah Aline sobre as placas. Na mesma rede social, uma anônima mostrou um momento de desabafo e aplaudiu: “Eu tô toda arrepiada com a força dessa cena. Elas descobrindo o racismo estrutura só pelo olhar, Aline desaba chorando”.

O despertar de Aline wirley, mulher preta, sobre o racismo estrutural através de uma fala reproduzida por Domitila , mulher preta, e sem seguida o acolhimento de Sarah Aline, mulher preta, foi a coisa mais linda que eu vi nesse

Brothers cantam no banheiro do “BBB 23″

Depois de tanto estresse e choro no Jogo da Discórdia, durante a madrugada desta terça-feira (21), os participantes do “BBB 23″ cantaram o hit do cantor Vitão no banheiro da casa.

Enquanto Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline se preparavam para dormir, Bruna Griphao e Aline Wirley se juntam ao grupo. O ator e as sisters, então, começam a cantar o hit “Te Liguei”, do cantor Vitão.

“A única música que a gente conseguiu cantar quase inteira”, comemorou Sarah Aline. Já Marvvila disse que ama a música e Aline Wirley afirmou que Vitão é “muito talentoso” e que é fãs dele.

