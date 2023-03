Atriz Amanda Bynes é internada após ser vista andando pelada na rua

A atriz Amanda Bynes foi internada em uma clínica psiquiátrica, após ser encontrada vagando pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, andando pelada no último domingo (19).

Segundo o portal TMZ, a atriz chegou a pedir ajuda para um motorista, sinalizando para que ele parasse o carro, dizendo que tinha tido um episódio psicótico.

Ela mesma ligou para a emergência para pedir por socorro. Após ser levada para a delegacia, profissionais de saúde a atenderam e decidiram levar a ex-estrela teen para uma clínica em que ela ficasse internada por 72h. Esse período pode ser aumentado, a depender do estado da saúde mental de Amanda.

Uma fonte anônima falou com o TMZ sobre o estado da atriz. Disse que Amanda não chegou a ficar ferida no episódio, além de informar que ela não está em contato com a família há algum tempo.

Amanda estava prevista para participar de uma comic-con nos Estados Unidos no próximo fim de semana, mas foi cancelada de última hora, alegando uma “doença não revelada”. Essa seria sua primeira aparição pública após o fim da tutela de oito anos, que terminou em março do ano passado.

Carreira

A atriz Amanda Bynes começou a fazer sucesso em séries de TV nos Estados Unidos, na década de 1990. Logo migrou para o cinema e fez sucesso inclusive no Brasil, com filmes como “Ela é o Cara”, “O Grande Mentiroso” e “Hairspray”.

Em 2005, figurou na lista de atrizes mais bem pagas antes dos 21 anos de idade.

Em 2013, porém, começou a apresentar problemas psicológicos. Foi acusada de incendiar a garagem de uma casa nos Estados Unidos e acabou sendo hospitalizada. Seus pais assumiram sua custódia até 2022.

