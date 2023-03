Ana Maria Braga comenta sobre possíveis eliminados do BBB nesta terça

A apresentadora Ana Maria Braga e a jornalista Tati Machado fizeram suas apostas para a eliminação do “Big Brother Brasil” desta terça-feira (21), durante conversa no “Mais Você”.

No tradicional “Giro BBB”, as duas acabaram dando seus palpites sobre quem deve deixar o jogo no próximo paredão.

“Pelo que eu tenho escutado por aí, o Fred está ganhando a votação para sair”, disse Ana Maria. Mais cedo, Tati também já tinha dito o que pensava.

“Eu acho que, de fato, está entre o Fred e a Domitila. Eu acho que o Gabriel vai ser o ‘figurantezinho’ desse paredão”, apostou a jornalista. “Até porque o Fred e a Domitila já tiveram embates mais diretos, eles têm uma história que conecta muito os dois”, justificou.

Com as falas das duas, muitos fãs do reality show da TV Globo passaram a especular teorias na internet. Não demorou para as fãs-bases se movimentarem, em busca de mais votos, ora torcendo para um lado, ora torcendo para o outro.

“O programa da Ana Maria falando que tá entre o Fred e Domitila, por isso votem”, escreveu uma internauta.

O programa da Ana Maria falando que tá entre o Fred e Domitila, por ISSO VOTEM — Anne 🦏+🐙=🎢 (@ccxswiftie) March 21, 2023

Retorno ao confinamento

A repescagem que a atual edição está promovendo também foi pauta na conversa. Tati Machado falou sobre as possibilidades de quem pode voltar para o “Big Brother Brasil”.

“Existem as expectativas. Eu fico acompanhando o fluxo da galera nas redes sociais e todo mundo fica falando do Fred Nicácio, acham que ele pode mexer muito com o jogo”, contou. “Mas aí as pessoas dizem que seria a terceira chance dele no programa”, relembrou.

“Aí tem gente que diz a Key Alves, tem gente que fala a Marília”, enumerou.

E mais uma vez vieram as teorias da internet. “A Tati falando no ‘Mais Você' que o povo tá especulando que o Nicácio, Key e Marília podem voltar. Quem quer isso é o Boninho, quem que quer a Marília? E a Tati só citou quem foi do [quarto] fundo do mar”, observou uma fã.

A Tati falando no mais você que o povo tá especulando que o Nicácio, Key e MARÍLIA (🙄) podem voltar, quem quer isso é o Boninho, quem que quer a Marília? E a Tati só citou quem foi do fundo do mar. 👀 — Tuitadora (@Tuitadora) March 21, 2023

O “Big Brother Brasil” vai ao ar nesta terça-feira às 22h30.

