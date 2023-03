Amor Perfeito: Novela de época surpreende e fãs repercutem na web

A estreia de “Amor Perfeito”, nesta segunda-feira (20), fez a direção da Globo respirar e esperar que os próximos dias sejam de novidades na audiência, que pode crescer, caso a história comece a agarrar os noveleiros de plantão.

Segundo dados prévios do Ibope, a novela de época, que vai ao ar a partir das 18 horas, registrou 19,0 pontos de média, 33% de participação em share e chegou a picos de 20,0 pontos na Grande São Paulo.

imagina dizer que esses dois não tem química mds marê e orlando mal começaram e já são tudo de bom #amorperfeito pic.twitter.com/OR6wPAdpqb — nana (@killsnanav) March 20, 2023

No mesmo horário, a Record TV ficou em segundo lugar com 7,5 pontos, a Band ficou em terceiro com 4,8 pontos e o SBT amargou a quarta posição com apenas 4,6 pontos. Além disso, a novela da Globo fez sucesso nas redes sociais, dominando o Twitter.

Pela rede social, quem acompanhou o primeiro capítulo de “Amor Perfeito” elogiou a produção: “Primeiras impressões: cidade cinematográfica bonita e fotografia remete muito a que era utilizada em ‘Além da Ilusão’. A Camila Queiroz está perfeita, como sempre. Amei o sotaque mineiro dela. Dá para sentir a dedicação dela em cada papel”.

Já sabemos a origem genética de assassina e colecionadora de corpos que Flora de #AFavorita tinha. Herdou da avó Gilda Rubião #AmorPerfeito pic.twitter.com/JWjhglAa4H — Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) March 20, 2023

Outra pessoa destacou o ator Diogo Almeida, que faz par romântico com Camila Queiroz na novela: “Com a estreia de ‘Amor Perfeito’, é a 1° vez na história da Globo em que as três novelas da emissora contarão com pelo menos um ator preto como protagonista. Porém, não basta somente o protagonismo, é preciso saber conduzi-lo, algo que ‘Travessia’ não conseguiu”.

Entenda o segundo capítulo da trama

Nesta terça-feira (21), Marê (Camila Queiroz) vai enfrentar uma fase pesada. Em cenas que ainda vão ao ar, a jovem será presa, suspeita de ter matado Leonel (Paulo Gorgulho), dono do Grupo Rubião, é achado baleado, ainda com vida, boiando na piscina do Grande Hotel Budapeste.

O crime é cometido por Gilda (Mariana Ximenes), cuja traição com Gaspar (Thiago Lacerda) foi descoberta pelo marido. Enquanto isso, sem saber o que aconteceu ao pai, Marê vai à procura de Orlando que, a essa altura, já está a caminho do Canadá por conta de uma desilusão com a amada.

Mariana Ximenes vestida como Gilda, de Amor Perfeito

“Seu pai levou um tiro, Maria Elisa. Está entre a vida e a morte”, diz o delegado Albuquerque (Beto Militani).

Ao ser avisada que Leonel está internado, Marê se desespera e quer saber quem foi o autor do crime. No meio de tanto desespero, ela chega ao hospital e se depara com Gilda.

Na cena, a madrasta vai logo confrontando a menina: “Onde você estava, Marê? Por que saiu da cidade feito uma fugitiva?”. Marê não entende o tom da madrasta e continua se preocupando apenas com o estado de saúde do seu pai.

