“Virou várzea”: Felipe Neto critica repescagem no BBB 23

A ideia de trazer dois brothers eliminados de volta para o programa do Big Brother Brasil 23 tem gerado controvérsia. Se por um lado resolve o problema deixado pelo buraco da expulsão de Sapato e Guimê por assédio, gera uma discussão sobre o ‘fair play’ do programa.

O influenciador Felipe Neto foi um dos que criticaram a edição por usar a repescagem para dar nova dinâmica ao jogo. “Esse BBB realmente virou várzea, né? Só pra ver se entendi... 2 pessoas q PERDERAM o jogo, agora terão a chance de voltar pra ele, dps de terem estudado tudo q fizeram de errado e sabendo a opinião do público sobre cada um ali dentro? “Jenial”, po”, disse.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os brothers que concorrerão à repescagem já estão na Casa de Vidro e a votação do público para que dois retornem ocorrerá no decorrer da semana. Eles voltarão sem imunidade nenhuma e sem direito a participar da prova do Líder e prova do Anjo da semana. E entre eles, estará também o participante eliminado nesta terça-feira.

Nem todo mundo achou de todo ruim a ideia de trazer de volta participantes já eliminados. A atriz Fernanda Paes Leme fez uma postagem no Twitter animada com a nova dinâmica que está por vir, que segundo ela, vai ser “um grande surto”.

“Tem que ficar feliz com a repescagem, gente! Vai movimentar, trazer info de fora, atrapalhar o jogo confortável da maioria que ficou ali…vai ser uma loucura loucaaaaaa…um grande surto!”