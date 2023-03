[VÍDEO] “Nunca vivi isso”, lamenta Zezé Di Camargo ao perder a voz no palco

O cantor Zezé Di Camargo levou um susto em um show realizado no último final de semana. Bem no meio de uma de suas músicas mais famosas, “Não Diga Adeus”, o artista viu sua voz falhar.

“Nunca vivi isso na minha vida”, lamentou o cantor, no palco. Contudo, ele tentou disfarçar o erro ao cantar, apontando o microfone para o público. Em uma segunda tentativa, ele acaba errando novamente - mas dessa vez, ignora e continua.

O sertanejo está com 60 anos atualmente e surpreendeu os fãs com a voz sumindo no palco. O momento acabou sendo registrado e compartilhado nas redes sociais diversas vezes.

Veja:

“Tem que aceitar que já não dá mais”, lamentou uma fã. “Eu vi isso em 2012, se não fosse o Luciano o show não aconteceria. Foi nos 400 anos de São Luís”, relembrou outra.

Teve quem criticasse Zezé. “Elogiou tanto o Bozo que ficou sem voz”, debochou um internauta. Mas um lembrou da situação delicada que o artista vive.

“Já cantou muito. Voz 1000. Mas depois da cirurgia na garganta nunca mais teve a voz de antes. Não pisem, todos nós temos problemas. Sejamos gentis”, escreveu um fã.

A cirurgia a qual o fã se referiu aconteceu em 2007, quando Zezé passou a apresentar problemas na voz e teve que operar as cordas vocais em decorrência do rompimento de um cisto, que tinha se dissolvido e criado um líquido que aderiu à área. Ele precisou reduzir a quantidade de shows, na época, para não forçar muito a região.

