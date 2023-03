Última chance: exposição Monet À Beira D’Água encerra esta semana com desconto nos ingressos

Quem viu, viu, quem ainda não tem viu tem uma última chance para ver: a exposição imersiva “Monet À Beira D’Água” encerra sua temporada em São Paulo no próximo domingo (26).

A mostra traz quase 300 obras de Claude Monet, pintor francês que está entre os artistas mais cultuados do Impressionismo. Elas ganham projeções em 2D, nas imensas telas, mas também em 3D, através de objetos espalhados pelos cenários.

+ Agenda: Delicadeza das flores japonesas é tema de instalação em museu de São Paulo

A exposição está em cartaz na Ilha Musical do Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros). Nesta semana, os ingressos estão com 15% de desconto, através do código TCHAUMONETSP15. Originalmente, as entradas custavam entre R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Para comprar os ingressos, basta acessar o site oficial da mostra.

Uma dica especial: na quinta-feira (23), a exposição se funde ao próximo concerto Candlelight. A mostra de Monet ganha um toque especial à luz de velas e ao som de música clássica.

A exposição

Além do salão principal, em que as obras do pintor ganham vida, um dos destaques certamente é a entrada: os visitantes atravessam uma ponte para entrar na exposição - fazendo uma alusão direta ao quadro “A Lagoa de Lírios D’Água”, de 1899.

A água, aliás, é uma peça-chave na exposição. A mostra explora a relação do elemento com as obras de Monet, que aparece em vários de seus quadros.

Também vale destacar a parte interativa da exposição, em que o público se vê perante telas digitais em preto e branco que ganham cores a partir do toque.

Outro ponto alto da mostra é a reconstrução da casa do artista. Sua antiga residência está localizada em Giverny, na França, e hoje funciona como um museu, a Fundação Claude Monet, que preserva o imóvel e seus jardins.

Leia também: Amor Perfeito: Carol Castro vive romance proibido em novela de época