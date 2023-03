“Que sacanagem”, reclama Ana Maria Braga com produção do ‘Mais Você’

O “Mais Você” desta segunda-feira (20) começou com um baita compromisso: Ana Maria Braga e seus convidados se comprometeram com a simpatia das frutas para São José.

Como tinha anunciado na última sexta-feira (17), a apresentadora estava há um ano sem poder comer coco. Anualmente, ela participa da simpatia, que envolve escolher (ou sortear, como Ana Maria faz) uma fruta para ficar sem comer por um período de tempo, em troca da realização de uma promessa. Na Igreja Católica, São José é conhecido como o santo defensor das famílias e dos trabalhadores.

Saudosa, Ana Maria recebeu uma baita refeição repleta de coco no “Mais Você”: água de coco, bolo gelado de coco... Antes do sorteio, ela aproveitou para tomar uma água de coco, com medo de passar mais um ano sem poder consumir a fruta.

+ Ana Maria Braga: “Idiota”, xinga Ana Maria Braga, ao ouvir piada de Louro Mané

A apresentadora se empolgou e chamou todos os seus convidados do programa desta segunda para participar da promessa a São José. O também apresentador Felipe Andreoli foi o primeiro a sortear - e acabou tirando coco. Ele exigiu que Ana Maria fosse a segunda, que resistiu um pouco mais cedeu.

Quando viu o card do coco em sua mão, ficou indignada. “Ah não!!! Mentira!!!”, gritou Ana Maria. “Eu vou jogar isso aqui na cabeça de alguém”, reclamou, nervosa.

“Tira de novo”, instruiu Felipe Andreoli. Ao pegar um segundo card, ela percebeu que todos estavam com a imagem da fruta que ficou proibida de comer no último ano.

“É tudo coco que está escrito aqui”, percebeu. “Que sacanagem, olha aqui, só tem coco aqui, que sacanagem”, gargalhou Ana Maria.

Sem morango por um ano

Após a brincadeira da produção, Ana Maria fez o sorteio verdadeiro das frutas para cada convidado e integrante da produção do “Mais Você”. O primeiro foi o âncora do “Globo Esporte”.

“Adeus caipirinha”, lamentou Felipe, que tirou caju. “Mas não pode comer nem castanha-de-caju?”, questionou. “Não”, respondeu Louro Mané, categoricamente.

O segundo foi o ator Babu Santana, que foi ao programa falar sobre sua participação no “The Masked Singer” como Professor Coruja. “É fácil, obrigado São José”, disse, ao mostrar o card do morango.

Quem também tirou morango foi a própria Ana Maria, que não aguentou de lamentação. “Ah...”, chorou. “Meus pedidos não andam sedo fáceis para São José”, justificou a loira.

As outras frutas sorteadas foram melão (para Louro Mané e Tati Machado, comentarista do BBB), cupuaçu (Vivi De Marco, diretora-geral do “Mais Você”), mangaba (Dico, produção do “Mais Você) e kiwi (Aline, produção do “Mais Você”).

Leia também: Última chance: exposição Monet À Beira D’Água encerra esta semana com desconto nos ingressos