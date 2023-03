“Não falarei mais”, avisa Lexa sobre festa e eliminação de Guimê do “BBB 23”

O casamento de Lexa e MC Guimê continua sendo um dos assuntos mais comentados da web, principalmente, depois da expulsão do cantor do “BBB 23″. A confusão é tão grande que Darlin Ferrattry, mãe da famosa, precisou defender a filha.

Tudo começou quando Lexa foi acusada de ter feito uma festa para celebrar a saída do esposo do reality show da Globo. Segundo Darlin, a informação não é verdadeira: “Não há o que festejar”, pontuou ela.

Após assédio e expulsão do "BBB 23", Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê (Reprodução/Instagram)

Ao conversar com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a mãe da cantora disse que não teve nenhuma comemoração e que a filha passa por um momento delicado e íntimo: “Não tem nada para celebrar. Não teve festa nenhuma e sinceramente, do fundo do meu coração, esse é um momento de recolhimento e de zelo com todos e todas”.

Ao saber dos boatos, Lexa também usou as redes sociais para apagar a fogueira que está metida, após MC Guimê ser acusado de assédio no “BBB 23″. Pelos stories, a famosa lembrou dos dez anos de carreira e pediu desculpas aos fãs.

Mc Guimê e Cara de Sapato - Big Brother Brasil 23 (Reprodução: Globo)

“Lamento por toda essa exposição. Em dez anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Eliminação de Fred ganha impulso na madrugada; veja os comentários

Já sobre a suposta festa, que teria ocorrido no sábado (18), a cantora foi sincera com os fãs: “Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta”.

Boninho também segue a mesma linha

Com a saída de MC Guimê do “BBB 23″, Boninho, diretor do reality show, precisou usar as redes sociais para desmentir a notícia publicada por sites de que o ex-BBB teria xingado e ofendido a equipe durante sua saída da casa, que ocorreu na quinta-feira (16).

Boninho desmente que celebridades já estão selecionadas para o “BBB 23” (Reprodução/Globo)

“Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o Cara de Sapato também”, escreveu o diretor da TV Globo, em uma rede social.

Mesmo em silêncio sobre o assunto, Guimê também usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria gritado com a equipe técnica do “BBB 23′ durante sua eliminação: “Estou aqui também só para deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejando com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que eu tenho por todos eles”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Esta é a sister que pode voltar na repescagem revelada por Tadeu