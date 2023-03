Lucas Lima diz que se sentiu intimidado ao ganhar papel de protagonista em peça de teatro

O produtor musical Lucas Lima ganhou um novo desafio aos 40 anos de idade: interpretar seu primeiro personagem nos palcos de teatro. E sua estreia como ator já chega repleta de responsabilidades, já que ele ganhou o papel de Ele, protagonista do musical “Once”, em cartaz na cidade de São Paulo.

“Querendo ou não, sou um cara que nunca fez teatro e estou chegando em um lugar de protagonista no meio de tanta gente realmente talentosa. Fiquei muito intimidado”, confessou ele, em entrevista a revista Quem.

“Mas eles são incríveis não só como profissionais, mas como pessoas, e me ajudam muito”, emendou. Lucas tem recebido preparo vocal e físico especiais para a peça.

Casado com a cantora Sandy, o músico passou os últimos anos ao lado da esposa, trabalhando em projetos conjuntos como compositor e produtor musical.

“A preparação tem sido bem intensa. Sempre gostei de academia, mas antes era quando dava. Agora virou uma parte do trabalho. Preciso estar fisicamente bem para aguentar essa rotina. Tem ainda a preparação vocal. Tenho feito muito fortalecimento vocal para poder aguentar”, explicou, na entrevista.

Apesar de ter sido integrante da banda de rock sinfônico Família Lima, sucesso principalmente no Rio Grande do Sul, muitos da nova geração ainda conhecem pouco sobre Lucas, associando-o quase sempre à sua esposa ou ao cunhado, Junior.

O artista afirma que ama trabalhar com Sandy, mas que se incomoda com alguns fãs que acabam perdendo um pouco do tato ao falar com ele.

“Esses dias, aqui no Shopping Villa Lobos [local do teatro], uma moça perguntou se podia tirar uma foto comigo e eu disse: ‘claro, é prazer’. E ela respondeu: ‘Você é o mais perto que vou chegar da Sandy’. Isso não é legal, sabe? É grosseria. Sou um cara muito da gentileza. Temos que ter um cuidado para falar com as pessoas”, defendeu.

