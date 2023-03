Coluna afirma que José Mayer tem surto psicótico e tenta fugir de internação, mas assessoria desmente

José Mayer foi internado em um hospital no Rio de Janeiro na última sexta-feira (17), sem previsão de alta. O motivo de sua internação apresentado tem relação com o tratamento de uma doença diagnosticada antes ao ator: Granulomatose de Wegener, uma condição rara e autoimune, que atinge os vasos sanguíneos.

Nesta segunda-feira (20), uma coluna do Metrópoles apontou o motivo da internação de Mayer como resultado de um surto psicótico. Segundo a matéria, o ator teria agredido verbalmente os funcionários e tentado fugir da internação. A nota ainda revela que o famoso também agia como se estivesse em um teatro.

A coluna contou que, além da performance de atuação, Mayer agia como se estivesse sendo filmado pelas câmeras do reality Big Brother Brasil. Contudo, a assessoria do ator se pronunciou nas redes.

Leia mais:

Nota da assessoria à imprensa

Algumas horas depois de a coluna relatar sobre o caso de José Mayer no hospital, a assessoria do artista se manifestou por meio de seu perfil oficial no Instagram e negou os episódios de surto apontados na matéria. Ao mencionar o quadro de saúde do famoso, o texto afirma ser estável, embora não haja previsão de alta.

“Informações que pretendem criar factoides pautados em um profundo desrespeito com o ator José Mayer não serão comentadas por este canal”, Iniciou a assessoria do ator por meio de um story no perfil do famoso.

“Esclarecemos que o ator segue internado em razão do extenso protocolo de tratamento da doença autoimune que o acometeu. Seu estado de saúde é estável e ainda não há previsão de alta. Permanecemos à disposição da imprensa e, destacando a importância da ética jornalística, pedimos respeito ao ator, aos seus familiares e fãs. Assessoria José Mayer”, finaliza o texto em relação ao episódio mencionando o artista.