BBB 23: Vista como planta, Marvvila escapou do Paredão e deixou a web irritada

Pela terceira vez, Marvvila vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Marvvila deixou o Paredão do “BBB 23″ mais uma vez. Neste domingo (19), a cantora foi parar na berlinda, mas conseguiu escapar por causa da Prova Bate-Volta, que foi disputada contra Fred Desimpedido e Gabriel Santana.

Na prova, que exigiu concentração e memória, a famosa conseguiu memorizar as imagens de imóveis e ao fazer dez pontos se livrou do Paredão, que terá seu resultado definido na próxima terça-feira (21). Além dos brother citados acima, Domitila Barros também segue na berlinda do programa.

Pelo Twitter, os fãs do reality show da TV Globo parabenizaram sister pela conquista. O perfil Nazaré Amarga escreveu: “E a Marvvila que não faz praticamente nada dentro na casa mas tá vencendo a prova bate e volta pela Terceira vez”.

Um segundo perfil disse que a participante do “Big Brother Brasil” é uma “planta sortuda” e disse que ela poderia se mudar para o “deserto”.

Marvvila não consegue fazer nada, exceto vencer bate e volta — henrique (@georgenrk) March 20, 2023

LEIA TAMBÉM: “Não falarei mais”, avisa Lexa sobre festa e eliminação e Guimê do “BBB 23″

Outra pessoa destacou que Marvvila é uma planta carnívora e explicou que a famosa “reage”: Agora, eu não vi a Amanda se posicionar e nem treta com ninguém, nem ela e nem a Aline. Pelo menos a Marvvila brigou com o Cesar”.

Eu queria ter a sorte da Marvvila, 3 paredões se salvando no bate volta — Ana Clara (@commentsana) March 20, 2023

Paredão e nova Casa de Vidro

Neste domingo (19), Domitila, Fred e Gabriel Santana foram os escolhidos pelos participantes para enfrentar o Paredão do “BBB 23″, que terá seu resultado definido na terça-feira (21).

Ao vivo, Domitila foi indicada pela líder Bruna Griphao e Fred acabou sendo escolhido na votação da casa. Já Gabriel, o segundo mais votado, também foi para a berlinda. Amanda ganhou o direito de indicar alguém para o Paredão por ter ficado em segundo lugar na Prova do Líder, e indicou Marvvila, que escapou na Prova Bate-Volta.

Paredão da semana do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

O eliminado da semana terá uma nova chance na segunda Casa de Vidro do “BBB 23″. Quem sair nesta terça vai encontrar outros participantes eliminados em uma nova dinâmica e poderá retornar, caso seja um dos mais votados pelo público.

A dinâmica acontece depois da expulsão de Sapato e Guimê. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, Marília, Tina, Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Paula, Cristian e Gabriel Fop participam.

Todos os candidatos já estão confinados na Casa de Vidro, com exceção de Key, que está retornado do México e será confinada assim que chegar. A escolha dos dois candidatos que retornarão ao jogo será feita por votação do público.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Eliminação de Fred ganha impulso na madrugada; veja os comentários