BBB 23: nesta semana tem paredão triplo; veja os indicados

Paredão da semana do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Três brothers correm o risco de deixarem a casas do Big Brother Brasil na eliminação próxima terça-feira. Domitila, Fred e Gabriel Santana foram os escolhidos pelos participantes para enfrentar a votação pública e escolher que vai sair.

Domitila, veterana nos paredões desta edição, voltou à berlinda indicada pela líder Bruna Griphao. Na dinâmica de votação da casa, Fred foi o escolhido para o paredão e Gabriel, o segundo mais votado, também. Amanda ganhou o direito de indicar alguém para o paredão por ter ficado em segundo lugar na Prova do Líder, e indicou Marvvila.

Prova bate-volta

Fred, Gabriel e Marvvila participaram da prova Bate-volta desta semana. Era uma prova de concentração e memória, onde o participante deveriam memorizar imagens de imóveis na tela.Marvvila foi a primeira a fazer 10 pontos e se livrou do paredão desta semana.

Retorno de eliminados

Com a expulsão de Sapato e Guimê, a casa ficou com dois participantes a menos e para cumprir o cronograma do programa (e também dos patrocinadores) dois brothers serão escolhidos na casa de vidro para retornar ao programa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os candidatos já estão confinados na casa de vidro, com exceção de Key, que está retornado do México e será confinada assim que chegar. A escolha dos dois candidatos que retornarão ao jogo será feito por votação do público.