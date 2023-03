BBB 23: “Fora Domitila” mostra que sister não está tão segura no Paredão; entenda

Domitila Barros enfrenta mais um Paredão no “BBB 23″ e vira uma das veteranas na hora da votação da casa. Desta vez, a famosa foi parar na berlinda por causa de Bruna Griphao, que é a líder da semana e não pensou duas vezes.

Ao lado de Fred, a famosa é uma das favoritas para deixar o reality show da TV Globo, deixando Gabriel Santana na lanterna, para alívio do ator. Pelo Twitter, ela também foi alvo da hashtag “Fora Domitila”, usada pelos fãs do programa para tentar eliminar um participante do “Big Brother Brasil”.

Na rede social, alguns fãs de Fred seguem comentando sobre a performance da famosa no “BBB 23″. Uma pessoa disse até que Domitila Barros é machista: “Por todo o machismo nojento que essa mulher falou da Larissa”.

Uma outra pessoa preferiu postar um compilado de falas polêmicas da sister, que já esteve no Paredão por causa de votação e também do Quarto Branco, onde disputou um carro e a imunidade com Fred, que também ganhou a hashtag “Fora Fred”, durante o décimo Paredão da temporada.

Outro perfil destacou que a eliminação de Domitila vai ajudar Amanda no “Big Brother Brasil”, principalmente depois que Tadeu Schmidt avisou sobre a segunda Casa de Vidro, que irá colocar dois participantes eliminados de volta no jogo: “Precisamos pensar no jogo da Amanda, ainda mais depois da ‘surpresa’ do Boninho. Foco, galera!”.

Não consigo votar pq tô na escola, mas a galera que tá livre agr vota muito, foca pq a gente tem muita chance de deixar o frederico na casa!!!!#ficafred #foradomitila — isah #ficafred 🐏 (@lovehells) March 20, 2023

Tadeu Schmidt mandou indireta no “BBB 23″

Para Gabriel Santana, Tadeu Schmidt mandou uma indireta no “BBB 23″. No domingo (19), durante o Almoço do Anjo, o ator disse para Marvvila e Sarah Aline que o apresentador subiu o tom ao eliminar Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos do reality show. Além disso, a indireta teria sido para Larissa e Fred Desimpedidos.

“Eu acho que o Fredinho se perdeu nesses dois últimos Jogos da Discórdia. Foi muito grosso, usou uns termos que eu não gosto. E sabendo que a Lari acabou de sair, e que o Tadeu falou que no momento que ela devia se posicionar ela não se posicionou, me passa a sensação que isso tinha a ver com o Fredinho. Eu não concordo (que Ricardo extrai o pior dos outros), acho que me posicionei bem nos momentos”, opinou o famoso.

