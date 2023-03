BBB 23: Esta é a sister que pode voltar na repescagem revelada por Tadeu

O Paredão ficou pequeno perto da repescagem do “BBB 23″, que foi anunciada por Tadeu Schmidt no programa deste domingo (19). Segundo o apresentador do reality show, dois eliminados do reality show terão a oportunidade de se juntar novamente aos demais confinados.

“Na terça-feira, a pessoa eliminada desse Paredão dessa semana vai direto para a “Casa do Reencontro”. Ela vai se juntar a Marília, Tina, Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Paula, Cristian e Gabriel Fop. Os dois mais votados pelo público vão voltar para disputar o prêmio”, disse Tadeu.

Boninho mandou avisar que vai ter repescagem no BBB e é uma verdadeira palhaçada voltar duas pessoas a essa altura do campeonato, sabendo informações daqui de fora. Mas desde já Fred e Key ou Fred Nicacio e Tina tem minha torcida pra voltar! pic.twitter.com/0C8543phDI — DIGUINHO (@diguinhogalvao) March 20, 2023

No Twitter, os fãs do “BBB 23″ pedem que Tina retorne ao programa: “Vai ter repescagem. Chegou a hora de reparar este erro, e devolver a Tina pro jogo”, escreveu uma pessoa.

Um segundo perfil destacou: “Tina, colocada como a que tem ‘maldade no olhar’ por Sapato. Leu ele direitinho esse lixo, como vemos no vídeo. Ele subjuga mulheres e negros, trata como seres que devem serví-lo, agir como ele quer. Racista, machista e assediador. Amanda tem atitudes racistas e é submissa”.

comeback dos edits? bora acordando que a Tina precisa voltar! pic.twitter.com/Rva27OWbRr — joao (@tuittajoaos) March 20, 2023

Um terceiro também disse que vai torcer para Tina retornar ao reality show: “A Tina merece muito voltar. Ela foi a mais injustiçada. Seria bom demais! Volta!”.

a tina sempre a palhaça do grupo 😂 pic.twitter.com/41eYLvQEb1 — caah (@carolfuracao_) March 19, 2023

Porém, caso a sister volte para o “BBB 23″, ela não terá imunidade e nem participará da próximas provas do Líder e do Anjo do programa: “Os participantes já estão confinados e a Key, que está voltando do ‘La Casa de Los Famosos’, no México, também será confinada assim que chegar o Brasil. Eles ainda não sabem o que pode acontecer e nem vão ver quem vai sair nesse Paredão”, completou o famoso.

todos concordam que a tina tem que voltar né?pic.twitter.com/3zIHJ4DARS — mavi (@fvsmavi) March 20, 2023

Falando de Paredão, nesta semana, três brothers correm o risco de deixarem a casa nesta terça-feira (21). Depois da votação, Domitila, Fred e Gabriel Santana foram os escolhidos e vão enfrentar a votação pública.

Marvvila também estava na berlinda, mas conseguiu escapar na Prova Bate-Volta, que exigiu concentração e memória. Na disputa com Fred e Gabriel, ela conseguiu memorizar as imagens de imóveis e ao fazer dez pontos se livrou do Paredão.

