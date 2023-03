BBB 23: Eliminação de Fred ganha impulso na madrugada; veja os comentários

Fred Desimpedidos pode ser eliminado do BBB 23; famoso ganhou a hashtag "fora Fred" (Reprodução/Globo)

Fred foi parar no Paredão desta semana e pode deixar o “BBB 23″. Disputando a preferência do público contra Gabriel Santana e Domitila Barros, o nome do influenciador digital já aparece como um dos principais para sair da casa.

No Twitter, o jornalista já ganhou a hashtag “Fora Fred”, que durante a madrugada desta segunda-feira (20), cresceu e pode indicar a eliminação do jogador. Vale destacar que o mesmo aconteceu com outros participantes, como Key Alves e Gustavo Cowboy.

Eu só não deixo de assistir o BBB porque Alface e Domitila ainda estão lá. Nada a ver Boninho fazendo Carellices!!! Mas não vou parar de ver agora pq meus 2 favoritos ainda estão na casa. #ForaFred #BBB23 #RedeBBB — Viviane Schinetski (@vickywriter) March 20, 2023

Pela rede social, perfis pedem a saída de Fred para salvar Domitila, que segue sendo figurinha carimbada na berlinda do programa: “Gente tem que votar forte viu? Essas mãozinhas estão votando na Domitila. Levem os mutirões a sério e votem Fora Fred”.

Outra pessoa chamou o influenciador digital de racista: “Ele demonstra ser racista. Por diversas vezes, ele deu mancada lá dentro e agora vai sair pra rever os erros dele... Só vem #ForaFred”, escreveu o anônimo no Twitter.

O módus operandi do cara d sempre culpar alguém.

Agora tá achando q Larissa "queimou" ele, né?

Vaza disso, Lari. Cilada.#ForaFred #BBB23 https://t.co/ud6Nq427VM — Eliézer Vidal (@eliezervidal) March 20, 2023

Há também quem lembrou que o famoso fez algumas coisas erradas durante a estadia de Dania Mendez no “BBB 23″, que ficou na casa por poucos dias: “Pelo mau caratismo do Fred por ter mexido nas coisas da Dania e por referir as pessoas a ‘esse tipo de gente’ e dizer que facinho foi criado em ambiente hostil”.

O retorno de dois participantes

Com a expulsão de Sapato e Guimê, a casa ficou com dois participantes a menos e para cumprir o cronograma do programa dois brothers serão escolhidos em uma nova Casa de Vidro para retornar ao reality show.

Repescagem do BBB 23 pode levar Tina de volta ao reality show (Reprodução/Globo)

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os candidatos já estão confinados na Casa de Vidro, com exceção de Key Alves, que está retornado do México e será confinada assim que chegar. A escolha dos dois candidatos que retornarão ao jogo será feita por votação do público.

O eliminado da semana também vai se juntar ao grupo, que é composto por Marília, Tina, Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Paula, Cristian e Gabriel Fop.

