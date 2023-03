BBB 23: dois eliminados votarão ao programa por votação do público durante esta semana

Na madrugada do BBB 23, Fred Nicácio fala de Domitila Barros dentro do jogo (Reprodução/Globo)

Com a expulsão de Sapato e MC Guimê, a casa ficou com dois participantes a menos e para cumprir o cronograma do programa (e também dos patrocinadores) dois brothers serão escolhidos na Casa de Vidro para retornar ao Big Brother Brasil 23.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os candidatos já estão confinados na casa de vidro, com exceção de Key, que está retornado do México e será confinada assim que chegar. A escolha dos dois candidatos que retornarão ao jogo será feito por votação do público no decorrer da semana.

O eliminado da semana no paredão de terça-feira também será levado para a casa de vidro para participar da decisão do público.

Os dois expulsos do programa por acusação de assédio (Sapato e MC Guimê), por razões óbvias, estão fora da repescagem.

Tadeu adiantou também que os escolhidos voltam ao programa sem imunidade e ficarão vetados da primeira prova do líder e também do da prova do anjo, que nesta semana será autoimune.

PODER DA MALA

Alface, que acreditava que o poder da mala o levaria ao México ou coisa parecida, ficou indignado ao saber que o poder que conferia penas peso duplo ao seu voto foi vetado pela participante mexicana Dania Mendez. Ele ficou sabendo somente neste domingo, durante a votação do paredão, que o poder que tinha comprado não valia mais nada.