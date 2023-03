‘Assustados’: Patrícia Poeta reclama do excesso de notícias ruins no Encontro

Patrícia Poeta começou o primeiro “Encontro” da semana fazendo uma lamentação sobre os casos de violência que são apresentados no matinal da Globo, que também é alvo de críticas nas redes sociais por quem acompanha o programa.

“Quando falamos de assuntos tão pesados de agressões ficamos assustados. Estamos aqui há quase nove meses e todos os dias falamos sobre casos de violência por nada”, disse a famosa, que chamou Manoel Soares para conversa.

“Isso é o sintoma. Estamos em uma sociedade intolerante. Às vezes, algumas coisas nos dão gatilho de violência. Mas, nada justifica. A sociedade vive um momento de intolerância, parece que ninguém acredita mais na paz”, relatou o apresentador.

O desabafo de Patrícia Poeta aconteceu logo após a apresentadora falar sobre o caso de um homem que foi agredido em um posto de gasolina. Em cenas mostradas no “Encontro”, um frentista ateou fogo em um cliente no fim de semana.

#ENCONTRO No caso do elevador, é menos perigoso despencar do décimo andar do que do terceiro, segundo ou primeiro, isto porque quanto mais auto, mais chances de ele acionar os freios de emergência. — ROGÉRIO MACÊDO - Jd. Palmira/Guarulhos (@ROGERIODCM) March 20, 2023

No Twitter, pessoas que acompanhavam o programa da TV Globo comentaram sobre a notícia e também o desabafo da famosa: “Tá todo mundo tão estressado que por coisas pequenas as pessoas explodem e também porque as leis não punem adequadamente”, escreveu um perfil.

Outra anônima disse que não vai mais acompanhar o “Encontro com Patrícia Poeta”, nas manhãs da Globo: “Esse ‘Encontro’ está uma porcaria, só passa desgraça, não dá mais, não assisto mais”.

#PatriciaPoeta não dá a mínima abertura pro Manoel. Carisma zero dela. Não deixa o cara falar, age como se ele não estivesse no palco. Não sei pq a #Globo insiste nela. Deixa só o Manoel que fica bem melhor #Encontro — Lais Cristina Machado Lacerda (@LaisCML1987) March 20, 2023

Um terceiro ficou indignado com o assunto e com o motivo que fez o frentista atear fogo no cliente: “Qual foi a chave da discussão que fez frentista jogar gasolina e colocar fogo em cliente após discussão em posto de Curitiba, no Paraná? O motivo: cliente reclamou que o funcionário do posto estragou a chave do seu carro”.

Por fim, há quem seguiu reclamando da falta de espaço dado para Manoel Soares: “Será que ninguém se toca de tirar o Manoel Soares logo do ‘Encontro’? É uma grande humilhação aquilo. A Patrícia claramente fala pelos cotovelos pra ele não ter espaço pra falar, é um constrangimento ver cada segundo desse programa”.

