“Não vou gastar para limpar minha imagem”: diz Piqué em nova entrevista sobre Shakira

Há poucos dias, Gerard Piqué concedeu sua primeira entrevista no programa El Món, apresentado por seu amigo Jordi Basté, no qual surpreendeu com suas polêmicas declarações.

Parece que essas palavras são apenas o começo e ele não pretende mais ficar calado. Em nova declaração para o jornal espanhol El País, Piqué deixou claro como está após sua separação com a artista colombiana a quem supostamente foi infiel.

Piqué não está interessado em limpar sua imagem após a separação de Shakira

Saber que muita gente não gosta dele e até que já foi acusado de ser infiel e que é o responsável pelo fim do relacionamento familiar é um assunto que não tira o sono do ex jogador, aparentemente.

“No dia em que eu morrer, olharei para trás e espero ter sempre feito o que queria. Quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas de quem gosto e os que amo são os que me conhecem. O resto não me importa. Gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e eu soube preservar a felicidade”, disse.

Piqué ainda acusou a mídia sensasionalista: “O problema é como as pessoas percebem ou a imprensa vende. Continuo fazendo o que quero. No dia que eu morrer, olharei para trás e espero ter feito sempre o que quis”, acrescentou.

Piqué não quer falar sobre sua polêmica separação

Durante a entrevista, o empresário também relutou em falar sobre sua vida privada e sobre sua separação. Quando questionado sobre o assunto, Gerard Piqué respondeu: “Não vou comentar, não me apetece. Cada um tem a sua responsabilidade de tentar fazer o que é melhor para os seus filhos”.

O jornalista do El País insistiu na sua pergunta, mas como já havia dito anteriormente, o ex-jogador de futebol insistiu que o seu principal objetivo é proteger os seus dois filhos. “Trata-se de protegê-los. Esse é o trabalho de todos os pais com os filhos. É nisso que estou focado e esse é o meu trabalho como pai”, respondeu Piqué.

Leia também: