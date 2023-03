“Minha saúde mental está abalada”: Lexa posta mensagem saída de Guimê do BBB 23

No olho do furacão desde que seu marido, MC Guimê, foi expulso da atual edição do Big Brother Brasil acusado de assédio contra a modelo mexicana Dania Mendez, a cantora Lexa tem falado pouco.

Em seu último anúncio, ela disse que tinha fretado um avião para viajar e encontrar Guimê no Rio para conversarem e colocar tudo em pratos limpos. Ontem, o MC fez uma postagem pedindo desculpas a Dania e Lexa pelo episódio no qual as câmeras o flagraram deslizando a mão pela bunda da convidada mexicana.

Na postagem, Guimê deixava claro que conversou com a mulher, mas deixou a entender que as coisas ainda estavam longe de ficarem bem e disse que agora precisava “dar tempo ao tempo”.

Em uma postagem feita neste sábado, Lexa deixa claro que sua saúde mental ficou abalada depois de toda a exposição que o caso teve e deixa claro que seu foco, agora, é ela mesma: “Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada”, diz.

No segundo trecho, ela deixa um sinal sobre o possível final feliz entre ela e o marido. “Eu não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem a minha vida. Bola pra frente e borá trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim.”

Mas, segundo colunista Leo Dias, a funkeira já teria resolvido dar uma nova chance a Guimê. Ela teria dito aos amigos mais íntimos que não valeria a pena jogar uma história de amor no lixo por causa de um deslize e sua decisão teria recebido inclusive apoio de sua mãe.