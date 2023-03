Kate Middleton comemora seu novo papel em desfile do dia de St. Patricks; confira

Parece que o príncipe William e Kate Middleton adicionaram um toque festivo de verde às suas roupas quando compareceram ao desfile anual do Dia de São Patrício em Mons Barracks na sexta-feira, 17 de março - um grande dia para Kate Middleton, que estava cumprindo seu novo papel como Coronel da Guarda Irlandesa.

O casal real foi visto usando ramos de trevo combinando em uma série de fotos que foram postadas na conta do Instagram da família real. Na apresentação de slides, vemos a Princesa de Gales ostentando a folhagem festiva em seu peito, enquanto o Príncipe de Gales a prendia em seu chapéu.

A legenda dizia: “O Príncipe de Gales, coronel cessante dos @IrishGuards, foi hoje acompanhado pela Princesa de Gales, a coronel entrante, no Desfile anual do Dia de São Patrício do Regimento”.

Na legenda, eles também destacaram que esta é a primeira vez que a princesa Kate participa do desfile como Coronel. Os ramos que ela e o príncipe William usavam são tradicionais e, na cerimônia deste ano, a princesa os entregou aos oficiais, guardas e a Seamus - o mascote do Irish Wolfhound do Regimento.

A princesa de Gales usou um casaco azul-petróleo da Catherine Walker & Co. e completou o visual com seus saltos Gianvito Rossi e uma bolsa Emmy London.

Enquanto a princesa Kate costuma usar verde para este evento, o jornal The Daily Mail observou que sua escolha de roupa azul-petróleo provavelmente foi um aceno para a cor da pluma dos guardas irlandeses.

Durante o desfile, a princesa de Gales disse: “Eu realmente não poderia estar mais orgulhosa de estar aqui na frente de vocês hoje. É realmente uma verdadeira honra ser sua Coronel. Estou aqui para ouvi-los, apoiá-los e defendê-los em tudo o que fizer. Esta é uma responsabilidade que não assumo levianamente”.