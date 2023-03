Amor Perfeito: Entenda a relação de “Bridgerton” e a nova novela da Globo

Da mesma maneira que a série “Bridgerton”, da Netflix, a novela “Amor Perfeito”, que estreia no próximo dia 20 de março, às 18 horas, é uma produção de época, No entanto, Andre Câmara, diretor artístico, contou que essa não é a única coisa em comum.

Segundo o diretor da Globo, a série internacional, que é ambientada no século 19, coloca atores pretos representando a realeza e a aristocracia britânica e na novela da Globo não será diferente: “Queria colocar luz de quem vivia na sombra. Tivemos que fazer um registro profundo desse povo que vivia à sombra dos nossos registros nos anos 30 e 40″, contou ele durante a coletiva de imprensa.

Rainha Charlotte de 'Bridgerton'. Foto: Reprodução Instagram @goldarosheuvel

O profissional destaca que em “Amor Perfeito” as pessoas pretas serão representadas de maneira potente e elegante: “Não vamos mexer nos cabelos dos homens e mulheres pretas. ‘Bridgerton’ foi uma referência nesse sentido”, contou André.

Mas, segundo ele, “Bridgerton” ignorou a questão do racismo e da escravização, algo que não acontecerá na novela da TV Globo: “Isso não poderia acontecer no Brasil. Tínhamos que fazer uma novela que focasse no assunto, porque o racismo existe”.

Camila Queiroz e Diogo Almeida vivem par romântico em "Amor Perfeito" (Divulgação/Globo)

O elenco de “Amor Perfeito”, que também é inspirada no no filme “Marcelino Pão e Vinho”, exibido em 1955, conta com Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

