Vai ficar em casa? Veja onde assistir 5 filmes vencedores do Oscar neste final de semana

Em nome de todos que passaram horas pesquisando obsessivamente no Google “os melhores filmes para assistir agora”, gostaríamos de agradecer à Academia por nos fornecer uma nova coleção de títulos para transmitir.

Já que os vencedores do Oscar de 2023 foram anunciados no último domingo (12 de março), é hora de entender o porquê dessas obras terem ganhado o maior prêmio do cinema mundial. Desde o grande vencedor de 7 estatuetas, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ao vencedor de Melhor Filme de Animação, Pinóquio, confira abaixo em quais streamings assistir 5 vencedores da premiação.

5 filmes vencedores do Oscar para assistir no final de semana

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (Amazon Prime Video)

Venceu em 7 categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu), Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Melhor Roteiro Original e Melhor Edição

Metaversos, rosquinhas, dedos de cachorro-quente. Você pode ter ouvido falar muito sobre o último vencedor do Oscar de Melhor Filme - Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo - mas pode estar confuso sobre o enredo. Bem, é uma história sobre amor, famílias, as decisões que tomamos e os caminhos que poderíamos ter escolhido. E, felizmente, este filme fabuloso já está sendo transmitido na Amazon Prime Video.

Nada de Novo no Front (Netflix)

Vencedor em 4 categorias: Melhor Fotografia, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Design de Produção

Baseado no romance homônimo de Erich Maria Remarque, o filme detalha os horrores da Primeira Guerra Mundial, contados pelas lentes de um jovem soldado alemão ansioso para lutar por seu país. No entanto, seu entusiasmo diminui enquanto ele luta para sobreviver.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Disney+)

Vencedor em 1 categoria: Melhor Figurino

Após a morte de seu amado rei, a Rainha Ramonda, Shuri e Dora Milaje trabalham arduamente para proteger o reino de Wakanda dos estrangeiros. Sem o conhecimento deles, no entanto, um poderoso inimigo começa a surgir sob a superfície - e ele não vai parar até conseguir o que deseja. Pode ser necessário manter alguns lenços por perto durante o tributo a Chadwick Boseman.

Pinóquio (Netflix)

Vencedor em 1 categoria: Melhor Filme de Animação

O desejo de um pai solitário dá vida magicamente a um boneco de madeira, seu nome é Pinóquio. Confuso por ser tão diferente das outras crianças, Pinóquio foge de casa para encontrar seu lugar no mundo e se depara com perigo e aventura. Por Guilherme Del Toro, é uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collod.

Top Gun: Maverick (Amazon Prime Video)

Vencedor em 1 categoria: Melhor Som

Situado três décadas após o filme original, este filme segue Maverick enquanto ele treina uma equipe de elite de graduados de Top Gun para uma das missões mais perigosas até agora. No processo, ele reflete sobre sua carreira e é forçado a aceitar o fato de que perderá um de seus amigos mais próximos. Se você gosta de ação de alto risco, adicione este à sua fila o mais rápido possível.

