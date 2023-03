Shakira fatura: ela não pretende morar mais em mansão em Miami, mas em uma ilha particular

Há algumas semanas, vem sendo divulgado que Shakira planeja se mudar para Miami com seus filhos em 1º de abril, e que os pais dela também os acompanhariam, para que ela possa ficar de olho na saúde de seu pai, William Mebarak.

Desde que se soube que Shakira e Gerard Piqué estavam enfrentando uma separação, ambos tiveram uma negociação pela guarda dos dois filhos, que era o maior problema que as celebridades enfrentavam. Por fim, Shakira conseguiu manter o guarda de Sasha e Milan e, como desejava, a possibilidade de deixar a Espanha e começar uma nova vida em sua mansão em Miami.

Porém, novas informações parecem indicar que a colombiana teria mudado de ideia e agora o que ela busca é se mudar para uma ilha particular com os filhos, por questões de privacidade, segundo o jornalista Álex Rodríguez.

“Apenas alguns dias atrás, descobri que Shakira estaria interessada em outra casa que, embora seja muito próxima de lá, não é acessível ao público. É em uma ilha privada. É de um empresário indiano e Shakira compartilhou com uma de suas melhores amigas de Miami a intenção de morar perto dela”, disse o comunicador.

Por que Shakira não quer mais morar em sua casa em Miami?

Além dos motivos citados acima, o comunicador também disse que o fato de sua mansão atual ficar em uma rua de acesso público não seria o maior problema da cantora; o que Shakira não iria gostar muito é a possibilidade de que as pessoas que passam de barco pela área do píer, pela baía de Miami, possam ver sua piscina.

Álex Rodríguez falou também que dado o estado de saúde do pai de Shakira, a mudança da colombiana foi adiada: “A casa não está pronta para ela mudar no dia 1º de abril e tudo vai depender do pai dela. A casa ainda não está à venda, mas a intenção dela é mudar”, afirmou o jornalista.

