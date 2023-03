Receita especial de Meghan Markle será apresentada em um livro de receitas; saiba mais

Meghan Markle está usando suas habilidades culinárias mais uma vez para compartilhar uma de suas receitas favoritas de sobremesas com o mundo em um novo livro de receitas.

Em uma nova atualização compartilhada no site da Fundação Archewell na terça-feira, 14 de março, a organização sem fins lucrativos anunciou que a receita de bolo de azeite de limão da duquesa de Sussex será apresentada no novo livro de receitas do chef José Andrés (um amigo de longa data e parceiro da organização), The World Central Kitchen Cookbook: Alimentando a Humanidade, Alimentando a Esperança.

Reprodução (Fundação Archewell)

O próximo livro de receitas (disponível para pré-encomenda aqui) inclui uma infinidade de histórias e receitas cativantes de chefs renomados, cozinheiros locais e amigos da organização que ajudaram aqueles fortemente afetados por desastres naturais e emergências humanitárias. Outros nomes conhecidos que farão contribuições no livro de receitas são Michelle Obama, Guy Fieri, Emeril Lagasse e Ayesha Curry.

Embora a data de lançamento do livro de receitas ainda não tenha sido revelada, a organização compartilhou que todos os lucros arrecadados com as vendas do livro de receitas serão doados ao World Central Kitchen para ajudar as pessoas necessitadas.

Em março de 2021, Markle, 41, assou seu bolo de azeite de limão (receita estará disponível no livro) e o enviou a um grupo de chefs e donas de restaurante relacionadas ao WCK.

Esta não é a primeira vez que a duquesa de Sussex apoia um livro de receitas que ajuda pessoas necessitadas. Em 2018, Markle e as mulheres da Hubb Community Kitchen trabalharam juntas para criar um livro de receitas beneficente intitulado Together: Our Community Cookbook, que apresenta uma variedade de diversas receitas e narrativas elaboradas pelas próprias mulheres.

