Partiu México? No BBB23, Ricardo acredita que o Poder Curinga será uma viagem

Uma mensagem inesperada durante a festa desta sexta-feira fez os participantes do Big Brother Brasil questionarem o que realmente será o “Poder da Mala”, nome dado ao Poder Curinga desta semana que foi arrematado por Ricardo.

Após o participante ser chamado pela produção para trocar seu microfone, os brothers e sisters passaram a acreditar que isso é uma indicação de que Alface será enviado em um intercâmbio para o ‘La Casa de Los Famosos’.

Assim que o participante retorna para a festa, Marvvila e Cezar logo reparam no novo microfone e o enfermeiro comenta: “Se amanhã não trocarem o de todo mundo, tu vas hacer una viaje”.

Pouco tempo depois, Ricardo conversa com Bruna e Gabriel Santana e volta a levantar a questão do que pode ser o Poder Curinga. Entrando na onda da possível viagem, Gabriel questiona se Alface tem o visto necessário para viajar, ao que o biomédico responde prontamente: “Eles dão um jeito. Ou estão tentando me iludir, ou é isso. Foi do nada”.

Vontade antiga

Continuando a conversa, Ricardo afirma que esta não foi a primeira vez que ele quis comprar o Pode Curinga. “Sempre quis, veio na hora certa”.

Gabriel então lembra que o colega de confinamento tentou comprar a vantagem na semana anterior, mas não concretizou a compra: “Ainda bem que você não comprou na semana passada”. Voltando ao assunto do visto, Mosca segue afirmando que se realmente esta for a dinâmica, a preparação já deveria ter começado há muito tempo. “Claramente a Globo conversou com a embaixada americana para fazer isso de última hora”, afirma.

O que eles não sabem é que o “Poder da Mala” na verdade terá um peso bem diferente na formação do paredão deste final de semana.

Em decisão gravada, Dania Mendez, que passou alguns dias na casa mais vigiada do Brasil, escolheu se o voto do comprador do Poder Curinga terá peso dois no Paredão ou se ele será completamente anulado!