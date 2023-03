O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você é atento ou confiável

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilustração pode apontar se você é uma pessoa extremamente atenta ou é tida como confiável.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Bright Side)

O desenho foi compartilhado originalmente pelo canal no YouTube Bright Side, que divulga diversos testes desse mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o sapo

Uma das opções para a ilusão provocada por esta ilustração é a imagem de um sapo. Caso tenha sido essa alternativa que você tenha percebido primeiro, é provável que você é reconhecido como alguém confiável.

Você preza pela honestidade, sendo direto em sua fala independentemente do resultado que isso possa provocar. Por não ter mensagens subliminares em suas palavras, as outras pessoas sentem que podem confiar em sua opinião e nos seus conselhos, de forma que isso gera um impacto positivo em sua imagem, no balanço geral.

Se você viu primeiro o cavalo

A outra alternativa para a ilusão desta ilustração é a imagem de um cavalo. Para percebê-lo, é preciso começar a leitura da imagem com a imagem “girada”. Se você enxergou isso primeiro, talvez sua característica mais marcante seja ser atento.

Você tem uma mente analítica e não se apressa em oferecer uma resposta, já que nem tudo que parece realmente é. Você prefere ver a vida a partir de um posto de vista mais crítico, tirando suas próprias conclusões sobre uma situação.

Leia também: O que te faz perder o interesse em um relacionamento? Depende do que você vê primeiro nesta ilusão de ótica