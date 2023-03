Novela clássica “O Fim do Mundo” será reprisada; confira onde assistir

Paulo Betti estará no elenco de “Amor Perfeito”, próxima novela das 18 horas, na TV Globo. Mas, o veterano também pode ser visto em “O Fim do Mundo”, outra produção da emissora, que começou a ser reprisada nesta semana, no Globoplay.

A trama escrita por Dias Gomes, que está no catálogo da plataforma de streaming, foi exibida originalmente no ano de 1996 e mostra um painel do comportamento humano refletindo sobre como as pessoas poderiam agir em momentos de pressão e medo.

Em "O Fim do Mundo", José Wilker vive Tião Socó (Nelson Di Rago/Globo)

A novela se passa em uma fictícia cidade no interior da Bahia que vive da plantação e do turismo, estimulado pelos fluidos afrodisíacos emanados pela Gruta do Amor e pela fama do vidente Joãozinho de Dagmar, interpretado por Paulo Betti. Embora tenha opositores que o acusem de ser charlatão, o personagem faz previsões certeiras e recebe uma romaria de fiéis em busca de cura e respostas para os seus males.

Mas, a cidade tem um ritmo monótono até o dia em que Joãozinho prevê a destruição do planeta para dali a três meses. Logo depois, fatos estranhos começam a ocorrer e a população entra em pânico, acreditando ser o início do apocalipse.

Bruna Lombardi também faz parte do elenco de "O Fim do Mundo" (Nelson Di Rago/Globo)

A ideia de que o fim do mundo se aproxima acaba se tornando um excelente pretexto para que cada habitante realize seus desejos mais secretos com a ideia de que não terá de enfrentar depois as consequências de suas loucuras. Há ainda os incrédulos, que também tentam tirar alguma vantagem daquela situação como o malandro Vadeco (Tatu Gabus Mendes), que resolve se aproveitar com a venda de terrenos no céu.

Além de Paulo Betti e Tatu Gabus Mendes, a novela “O Fim do Mundo” conta com Isabel Fillardis (Lindalva), Luciana Coutinho (Jaaciara), Valdete (Alexia Deschamps), José Wilker (Sebastão Socó), Bruna Lombardi (Gardênia), Paloma Duarte (Letícia), Guilherme Fontes (Josias Junqueira), Lima Duarte (Ildásio Junqueira), Carlos Vereza (Dr. Pestana), Otávio Augusto (Tonico Laranjeira), Vera Holtz (Florisbela Mendonça), Maurício Mattar (Rosalvo), Ângela Vieira (Margarida), Marcelo Faria (Maninho Junqueira), Cininha de Paula (Zizi Badaró), Pedro Paulo Rangel (Mudinho), Norton Nascimento (Frei Euzébio) e Totia Meirelles (Dra. Cacilda).

