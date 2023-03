Manoel Soares não deixou o “Encontro”, mas ganhou um novo programa na TV

Mesmo no "Papo de Segunda", Manoel Soares segue no "Encontro" (Reprodução/Globo)

A semana foi cheia de novidades para Manoel Soares, que além de voltar a apresentar o “Encontro com Patrícia Poeta” também estreou, na última segunda-feira (13), no “Papo de Segunda”, exibido no canal fechado GNT, a partir das 22h30.

No programa semanal, ele está ao lado do produtor e empresário musical Kondzilla, que também chegou nesta temporada, e dos veteranos Francisco Bosco e João Vicente. Agora, o famoso pretende conciliar os seus dois projetos na TV.

Manoel Sores entra para o time do Papo de Segunda, exibido pelo GNT (Divulgação/Globo)

“A minha expectativa é de aprendizado. As pessoas que estão ali estão vivendo uma jornada de mudar a visão de mundo e influenciar a visão de mundo de outras pessoas, há pelo menos oito anos. Então pra mim está sendo uma alegria muito grande me conectar com eles, até porque todos que estão participando eu admiro em diferentes campos da vida.”, contou Manoel Soares.

Já Kondzilla, com anos de carreira muito bem-sucedida no meio musical, vive a experiência como apresentador de TV pela primeira vez: “Eu estou muito feliz com esse convite, a gente que sempre trabalha nos bastidores, com criação e produção, agora vou poder dividir um pouco do meu olhar e da minha perspectiva sobre diversos temas. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre assuntos que provavelmente não fazem parte da minha rotina de produção”, disse ele.

Manoel Soares agradeceu pela oportunidade na TV fechada (Reprodução/Globo)

Com as mudanças no “Papo de Segunda”, João Vicente tornou-se o mais velho do quarteto e falou sobre as mudanças no projeto: “Está cada vez melhor. Eu acho que é um grande privilégio ter um trabalho em que você é obrigado a aprender sempre mais coisas e isso é o que eu faço. Os dois novos apresentadores estão com muita vontade, querem muito aprender e fazer, e querem muito que dê certo. Eu acho que temos condições de desenvolver um trabalho muito bom.”, opinou.

Já Francisco Bosco, que leva o apelido de ‘professor’ do grupo, reforça os novos ares do Papo com a chegada de Kond e Manoel: “Meu desejo, é o de que a nova formação possa funcionar para dentro e para fora. Porque uma coisa está ligada à outra. O sucesso do programa se deve à amizade e intimidade entre os apresentadores. Isso transmite bons afetos para o público e permite que falemos livremente sobre temas muitas vezes sensíveis, num contexto cultural que anda muito sensível”.

