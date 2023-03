Lexa magoada e expulsão dupla: Entenda o caso de assédio no “BBB 23”

A chegada de Dania Mendez ao “BBB 23″ era para ser algo celebrado pelos confinados, mas acabou virando um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality show, após MC Guimê e Antonio Cara de Sapato perderem a linha durante a última Festa do Líder, que aconteceu na quarta-feira (15).

Para quem não acompanhou a história da semana, celebrando sua vitória no “Big Brother Brasil’, o marido da cantora Lexa não parou de beber e, em um determinado momento, , ele estava acompanhando a participante mexicana e teria descido a mão até a bunda dela.

Após cenas de assédio no, MC Guimê e Sapato deixam o BBB 23 (Reprodução/Globo)

Em seguida, Bruna e Aline teriam percebido a movimentação e afastaram Dania, que é participante do reality show “La Casa de Los Famosos”, do funkeiro. Elas também tentaram convencer o famoso a parar de beber, mas sem muito efeito.

Nas redes sociais, quem acompanhou a festa não perdoou e detonou MC Guimê. No Twitter, uma fã do “BBB 23″ escreveu: “Mano, o Guimê meteu essa em rede nacional depois de uma volta recente com a Lexa. Enquanto ela está aqui, trabalhando, torcendo, se dedicando e pensando em ter filhos. Eu odeio homens”.

Já Cara de Sapato aproveitou a festa e a bebedeira para beijar Dania, mas acabou sendo sem o consentimento da influenciadora digital. O lutador de MMA também foi acusado pelos fãs do “BBB 23″ de ter deixado a convidada imóvel.

Expulsos do BBB 23, MC Guimê e Cara de Sapato recebem recados por meio de memes (Reprodução/Globo)

Com tudo isso, os pedidos de expulsão começaram na madrugada de quinta-feira (16), quando os telespectadores pediam para a Globo e Boninho tomarem providências e afirmavam que quando uma mulher não quer algo “não é não”.

Por fim, durante o programa ao vivo da última quinta-feira (16), Tadeu Schmidt conversou com a casa e, sem dar muitos detalhes, disse que eles estavam desclassificados e que suas coisas seriam entregues depois.

Lexa e o caso de assédio no “BBB 23″

A cantora Lexa, esposa de MC Guimê, não ficou calada referente ao caso. Acompanhando todos os passos do marido e torcendo para que ele ganhasse, a famosa ficou em choque ao ver as cenas da festa.

Depois de um tempo fora das redes sociais, a funkeira usou o Twitter para comentar sobre os últimos ocorridos. Em seu desabafo, ela disse que sabe “a mulher incrível que é” e que passou o tempo todo ajudando, erguendo, falando bem e se envolvendo em tretas que não são delas.

Após assédio e expulsão do "BBB 23", Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê (Reprodução/Instagram)

Lexa também disse que ficou atenta em todos os momentos do funkeiro na casa e que se dedicou 101% para ver o seu esposo no “Big Brother Brasil”. No Twitter, fãs mandaram recados e frases de apoio: “A pobre da Lexa foi dormir vendo a festa e feliz pelo marido e foi acordada com notícias dele assediando a gringa [Dania Mendez], perdendo a noção de tudo”.

Ao saber da expulsão, Lexa alugou um jatinho e disse que iria conversar pessoalmente com MC Guimê: “O Guimê conheceu-me com 19 anos, hoje eu tenho 28 anos, cresci e amadureci ao lado dele. Dói demais! Eu estou arrasada. Eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho forças para nada”.

Sapato ganha apoio da família

Cara de Sapato também ganhou o apoio da família. Ao deixar o reality show, Wilma Monteiro, mãe do esportista, comentou sobre o assunto e disse que um erro não define quem ele é.

Cara de Sapato beija Dania Mendez no BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Filho ! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda”, escreveu ela nas redes sociais.

Ela ainda disse que o ex-BBB disse que Sapato não tem costume de beber tanto e por isso passou dos limites.

Caso de polícia?

A expulsão de Guimê e Sapato do “BBB 23″ pode seguir aqui fora. Depois das cenas e dos pedidos feitos pelos fãs, a polícia civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar ambos pelo crime de importunação sexual.

Segundo a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), as imagens do reality show serão analisadas. O crime de importunação sexual tem pena prevista de um a cinco anos de prisão, de acordo com o Código Penal brasileiro.

