Gabriel Santana conquista o Anjo e coloca Aline e Fred no castigo do monstro

O Big Brother Brasil tem um novo Anjo! Após uma disputa de pontaria, Gabriel Santana levou a melhor e conquistou o poder de imunizar um participante durante a votação para o paredão deste fim de semana.

A prova, que aconteceu na manhã deste sábado, 18 de março, foi um desafio de tiro ao alvo, patrocinado pelo Mercado Livre. Durante a disputa, os brothers precisavam acertar um disco nas caixas numeradas para completar a entrega dos pacotes em suas respectivas casas.

Era preciso acertar as 9 caixas na ordem para vencer a disputa, e quem levou a melhor foi Gabriel Santana, que conquistou o Anjo pela primeira vez!

Ficaram de fora da disputa Cezar, Fred e Amanda, que foram vetados, e a Líder Bruna Griphao.

O monstro

Apenas pouco tempo depois de comemorar a vitória na prova, Gabriel Santana precisou definir quem cumprirá o castigo do monstro nessa semana, e quem o acompanhará no Almoço do Anjo.

Para a comemoração, Gabriel será acompanhado por Sarah Aline e Marvvila, enquanto no monstro ficam Fred e Aline Wirley.

Com a indicação para o monstro, tanto Aline quanto Fred perdem as pulseiras do VIP e passam diretamente para a Xepa, além de terem que cumprir o castigo “Amigo da Onça” e perderem 300 estalecas cada.

Até a formação do próximo paredão, os dois precisão ficar abraçados com uma onça.

Poder Curinga

Arrematado por Ricardo nesta semana, o Poder Curinga recebeu o nome de ‘Poder da Mala’ e foi alvo de especulações dos brothers durante a festa desta sexta-feira.

Após algumas ações, eles acreditam que Ricardo conquistou uma temporada de intercâmbio no programa mexicano ‘La Casa de Los Famosos’, de onde veio a intercambista Dania Mendez, que participou do BBB 23 ao longo desta semana.

Na realidade, o poder da semana foi definido por Dania e será revelado antes da formação do Paredão.