BBB 23: Mãe de Cara de Sapato revela como está o filho após a expulsão

Cara de Sapato beija Dania Mendez no BBB 23 (Reprodução/Globo)

A semana do Big Brother Brasil foi movimentada pela participação de Dania Mendez, que originalmente integra o elenco do reality show mexicano “La Casa de Los Famosos”.

Após a Festa do Líder, realizada na última quarta-feira, dois participantes foram expulsos do BBB 23, acusados de importunação sexual à Dania.

Diante das acusações e da cobrança do público, MC Guimê e Cara de Sapato foram desclassificados do reality durante a transmissão ao vivo realizada na última quinta-feira. Os dois estão aguardando para prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

Conforme publicado pelo O Globo, alguns fãs preocupados com a saúde mental de Cara de Sapato questionaram a mãe do lutador para saber como ele está após a expulsão do programa.

Em resposta ao comentários de algumas fãs, que se mostraram preocupadas com a falta de notícias do lutador, Wilma Monteiro revelou que apesar da expulsão do programa o filho “está bem”.

“Levante a cabeça”

Esta não foi a primeira vez que Wilma se pronunciou sobre o caso de seu filho.

Após a expulsão do lutador ser oficializada, a mãe de Cara de Sapato usou seu perfil no Instagram para demonstrar o apoio ao filho.

“Filho! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda.”.

Seguindo em defesa do filho, Wilma afirmou que o filho não tem o costume de consumir bebidas alcóolicas, e que por exagerar na bebida acabou passando dos limites. Ela ainda aproveitou para agradecer pelo apoio que vem recebendo da equipe de Amanda, que desde os primeiros dias no reality desenvolveu uma grande amizade com o lutador.

Leia também: “Um erro não define quem você é”: Mãe sai em defesa de Cara de Sapato