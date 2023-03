BBB 23: “Agora é dar tempo ao tempo”, diz MC Guimê sobre conversa com Lexa

Após a saída conturbada do reality show, quando foi expulso juntamente com Cara de Sapato acusado de assédio contra a modelo mexicana Dania Mendez, MC Guimê tem agora que lidar com outro grande problema: seu casamento com a cantora Lexa ficou abalado com as imagens reveladas em rede nacional.

Lexa disse na sexta-feira que havia fretado um avião e voado para o Rio para dar apoio ao marido e também para ‘lavar a roupa suja’, e desde então o casal não havia postado mais nada nas redes sociais.

Ontem à noite, Guimê postou no Instagram um vídeo onde pede desculpas a Dania e Bruna Griphao por tê-la tocados de forma inapropriada. Pediu perdão ainda par Lexa e “todas as mulheres que se sentiram ofendidas”. “Essa jamais foi a minha intenção. Mas acredito que, com os nossos erros, a gente pode aprender, evoluir, e eu estou aqui para isso. O Big Brother Brasil era um grande sonho para mim. Estou muito triste, mas entendo completamente a decisão do programa”, disse.

Sobre seu relacionamento com Lexa, o cantor deixa claro que as coisas também não andam muito bem e que a conversa não foi definitiva. “Agora, é um momento muito delicado para mim e a Lexa. Ela está sofrendo muito com tudo isso. Eu a amo demais e estou muito magoado por ter causado... Espero que ela me perdoe. Tivemos uma conversa e, agora, é dar tempo ao tempo.”

Boatos

Ontem, MC Guimê também usou as redes sociais para desmentir que tenha tido qualquer atrito com os funcionários do BBB nos bastidores após expulsão, na noite de quinta-feira. “Não gritei, nem xinguei ninguém. E sou grato por tudo que vivi ali, inclusive os momentos ruins”, disse.

O diretor do programa, Boninho, também usou as redes sociais para desmentir o boato. “Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o Cara de Sapato também”