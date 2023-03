“Um erro não define quem você é”: Mãe sai em defesa de Cara de Sapato

Após o pesadelo da expulsão e a expectativa de responder judicialmente pelo beijo roubado durante a festa do líder, a mãe do ex-BBB Cara de Sapato veio às redes sociais para defender o filho.

Wilma Monteiro fez uma postagem no Instagram pedindo para o filho levantar a cabeça: “Filho ! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família! Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio.”

Nos comentários da postagem, a mãe do ex-BBB disse que Sapato não tem costume de beber tanto e por isso passou dos limites.

Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 em comunicado feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira. Eles foram acusados de terem assediado sexualmente a mexicana Dania Mendez. As imagens das câmeras durante a festa do líder mostram Guimê apalpando o bumbum da mexicana e, mais tarde, Sapato roubando um beijo da jovem.

No final da tarde de ontem, Dania foi chamada pela produção do programa para discutir o assédio e se mostrou surpresa com as informações, dizendo que não se sentia abusada e que tudo não passou de brincadeiras cometidas pelo excesso de bebidas.

À noite, quando soube da expulsão dos dois participantes, Dania caiu em prantos e jurou a todos que não tinha falado nada sobre isso. O modo como a produção da Globo tratou a questão, expondo a jovem mexicana ao vivo, foi duramente criticado nas redes sociais por famosos.