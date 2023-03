St. Patrick’s Day: 5 lugares para celebrar a data irlandesa em São Paulo

Uma das festas mais populares da Irlanda, o St. Patrick’s Day ganhou o mundo e também é celebrado fora da Ilha Esmeralda. Comemorada no dia 17 de março, a data homenageia São Patrício, padroeiro do país europeu.

Por lá, é comum ver as pessoas saindo pelas ruas usando trajes verde e branco, em uma caminhada festiva. Em São Paulo, porém, trata-se mais de uma data em que as pessoas investem em (muito) chope verde - bebida típica da data.

Confira cinco estabelecimentos na capital paulista que celebram a data neste fim de semana:

The Blue Pub

Um dos pubs mais tradicionais de São Paulo, o The Blue Pub conta com dois endereços e ambos estão comemorando o St. Patrick’s Day, com encerramento nesta sexta-feira (17). O chope verde sai por R$ 22. Na unidade da Bela Vista, a entrada custa R$ 65. Já na unidade do Itaim Bibi a entrada é gratuita até às 18h, depois custa R$ 39.

Endereços: Alameda Ribeirão Preto, 384 - Bela Vista | Rua Tabapuã, 1439 - Itaim Bibi

Porks

A franquia de bares Porks celebra o St. Patrick’s Day em todas as suas unidades, até domingo (19). Além dos hambúrgueres e petiscos de porco, protagonista da casa, também é garantida a presença de cerveja pilsen verde.

Endereços: Rua Augusta, 1292 - Consolação | Rua Quintana, 736 - Brooklin | Rua Mourato Coelho, 988 - Vila Madalena

Republic Pub

Por lá, a comemoração começou na quinta-feira (16) e segue até o próximo sábado (18). Com direito a cabine telefônica no estilo londrino na frente do bar, o melhor é reservar com antecedência, via Instagram. O cope verde está garantido, além da distribuição de cartolas para os 100 primeiros que chegarem nesta sexta-feira (17).

Endereço: Rua Delfina, 110 - Vila Madalena

Cervejaria Nacional

A festa no bar de Pinheiros conta com bandas ao vivo e DJs executando músicas irlandesas. Eles montaram um combo especial para a data, o Combo St. Patrick’s Burguer, que inclui hambúrguer, fritas e cerveja pilsen verde, por R$62. Por lá, a data será celebrada até o sábado (18), com entrada gratuita.

Endereço: Avenida Pedroso de Morais, 604 - Pinheiros

Kia Ora

No Kia Ora, a comemoração conta com chope verde na sexta-feira (17) e no sábado (18). No primeiro dia, a entrada é grátis até 20h, custando entre R$ 30 e R$ 70 depois. Já no segundo dia a gratuidade vai somente até às 14h, com valores que variam entre R$ 20 e R$ 100 após esse horário. Contudo, a programação do sábado é extensa: jogo de rugby na TV (às 11h45 e às 16h), música celta ao vivo e até uma banda cover do U2.

