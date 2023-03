Saiba a verdadeira razão pela qual Shakira foi vista chorando; e não é por causa de Piqué

Imagens de Shakira chorando nas ruas de Nova York vazaram recentemente na imprensa internacional e nas redes sociais. As teorias sobre os motivos de seu choro são várias, porém, recentemente foi revelado o que realmente teria feito a cantora colombiana chorar em meio a uma grande sensibilidade emocional.

O programa espanhol Despierta América entrevistou uma psicóloga para falar sobre a situação, e ela disse que o que ocasionou foi a cantora se sentir sob grande pressão pela falta de privacidade a que foi submetida ultimamente.

“Investigamos com pessoas próximas a ela e, aparentemente, a causa da reação de Shakira foi causada por puro estresse. Shakira pode estar sofrendo as consequências do estresse da fama, estresse pela situação que está vivendo, ou talvez não se dê bem com o Piqué”, comentou Francisca Lachapel, apresentadora do formato de variedades, antes de dar início aos elogios da psicóloga Edith Shiro.

“Uma das coisas que acontece com a fama, e que já vi relatadas em muitas pessoas famosas, é a atenção constante, os paparazzi, o olhar constante para você como se você fosse um peixe em um aquário onde todo mundo está sobre você, você, gera muita ansiedade, muito estresse. Não há momentos para relaxar e aparece a falta de privacidade, a perseguição constante, sabendo que todos querem algo de você “, disse a profissional sobre Shakira.

No momento da foto, Shakira estava ao lado de seus dois filhos, Milan e Sasha, na loja internacional de chocolates M&M’s e parecendo muito abalada.

Vale ressaltar que na última semana, em entrevista concedida a Jimmy Fallon, a colombiana falou sobre os complexos que a atormentam há vários meses. Além do divórcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, ela teve que acompanhar o pai devido a seus complexos problemas de saúde e teve que enfrentar a justiça por acusações de sonegação de impostos.

“Tive um ano muito difícil depois da nossa separação e escrever essa música foi muito importante para mim. Tem sido uma maneira saudável de canalizar minhas emoções”, disse ela.

