Sacha Baron Cohen pode interpretar vilão da Marvel em nova série

O nome do ator Sacha Baron Cohen está sendo ventilado como uma das possíveis grandes “aquisições” da Marvel. Seu papel seria do vilão Mephisto, na série de TV “Agatha: Coven of Chaos”.

Segundo o portal Unilad, a informação veio de um insider: Jeff Sneider, especialista da indústria hollywoodiana. Ele revelou o nome de Cohen em uma entrevista ao podcast The Hot Mic - e tem sido levado a sério por conta de outros momentos em que apresentou “previsões” certeiras.

A série está em produção e está prevista para estrear no final de 2023 no Disney Plus. Segundo o insider, o ator de “Borat” já estaria no set de gravação de “Agatha: Coven of Chaos”.

Antes, porém, o personagem de Cohen já pode aparecer no Universo Marvel de uma outra forma: através de um episódio especial.

“‘Eles me disseram que há uma filmagem especial de Mephisto no set de ‘Agatha: Coven of Chaos’”, disse Jeff no podcast. “Parece que eles podem estar fazendo seu próprio especial”, afirmou.

A Marvel ainda não confirmou a informação, porém.

Outros boatos

Essa não é a primeira vez que o nome de Sacha Baron Cohen ganha força como Mephisto: no ano passado, o portal Deadline, especializado em Hollywood, publicou uma notícia com a mesma informação.

Contudo, na época o que estava sendo cogitado era se seu personagem apareceria na série “Ironheart”, que estreia também no final de 2023. Na época, as fontes do veículo diziam já terem visto o ator nos estúdios Marvel do Reino Unido.

Quem é Mephisto?

Mephisto é um dos vilões da Marvel, conhecido por ser puramente um gênio do demônio. Seus principais embates são com heróis como Surfista Prateado, Homem-Aranha e Doutor Estranho.

