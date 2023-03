Novo EP de Marília Mendonça tem cover de música da Banda Calypso; ouça

O terceiro EP póstumo de Marília Mendonça foi disponibilizado: “Decretos Reais, Vol. 3″ está disponível para os fãs da eterna Rainha da Sofrência, em todas as plataformas de streaming, desde a última quinta-feira (16).

Para promover o novo lançamento, a equipe da cantora começou uma ação em suas redes sociais, dizendo que a página dela tinha sido hackeada. A hashtag “Hackearam a Rainha” chegou a figurar nos Trending Topics do Twitter na última quarta-feira (15).

Mas logo chegou a verdade: a página foi “recuperada” e, com ela, um anúncio: “novos decretos reais desbloqueados com sucesso”.

Todo isso foi uma brincadeira para fazer um trocadilho com o nome do primeiro single do novo EP: “Hackearam-Me”. A canção foi gravada originalmente por Marília Mendonça e Tierry em 2020, para o álbum do cantor sertanejo, “Acertou na Mosca”.

Na nova versão, porém, a música é cantada somente por Marília. Isso foi possível porque a equipe vem recuperando as músicas que a artista cantou em sua live “Serenata”, no dia 15 de maio de 2021, quase seis meses antes de sua morte.

Cover da Banda Calypso

Apesar da equipe ter apostado em “Hackearam-Me” para promover o novo EP, a preciosidade deste terceiro volume está, na verdade, em um cover que Marília Mendonça fez para uma música da Banda Calypso.

Trata-se de “Cumbia de Amor”, música composta por Tonny Brasil, responsável por diversos sucessos da banda de Joelma e também de artistas solo, como Gaby Amarantos.

“Joelma! Um dia vou conseguir cantar e dançar igual Joelma”, diz Marília, logo no começo da música.

O primeiro volume de “Decretos Reais” foi lançado em julho do ano passado. Em dezembro foi disponibilizado o segundo, com o hit “Leão”, gravado originalmente para o álbum “Zodíaco”, de Xamã.

Ouça “Decretos Reais, Vol. 3″:

