‘Não é não’: Sem passar pano, fãs do BBB 23 repercutem expulsão na madrugada

A expulsão ao vivo de MC Guimê e Antonio Cara de Sapato, após as acusações de assédio, ganhou força durante a madrugada desta sexta-feira (17). Pelas redes sociais, os fãs do “BBB 23″ levantaram o lema “não é não”, muito usado no Carnaval, para apoiar a decisão da emissora.

“Eu sou brasileira, mas vendo essas cenas de assédio praticadas pelos caras da casa contra a Dania mostra muito como mulheres imigrantes são tratadas nos países que imigram. Um país desconhecido, sendo tratada como pedaço de carne alvo fácil”, escreveu uma anônima.

Outra pessoa também falou usou a hashtag “assédio BBB” para falar sobre a eliminação de Guimê e Sapato do programa: “E foi pra isso que o Alface deu o líder para o Guimê, a ideia era levantar a carreira e voltar para pista, no fim derrubou mais ainda e vai voltar para casa. Diana chegou e foi do céu ao inferno em segundos. Não é não”.

Um terceiro perfil do Twitter usou a rede para mandar um recado para Dania Mendez, que ficou abalada ao saber a expulsão deles do reality show: “A Dania que foi a vítima ainda continua se sentindo culpada !! A Globo devia expor para a casa os reais motivos da expulsão do Guimê e do sapato ! A mulher exposta duplamente”.

Além desses, mais fãs do “Big Brother Brasil” falaram que a Globo tomou as medidas corretas e que a influenciadora digital Dania Mendez merece respeito de todos.

Veja como foi a expulsão dos brothers

Na noite desta quinta-feira (16), Tadeu Schmidt entrou ao vivo e disse que gostaria de falar com leveza da Festa do Líder, que aconteceu na noite anterior, mas ele precisava dar um aviso importante aos participantes e informar a eliminação de MC Guimê e Antonio Cara de Sapato.

“Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto”, disse ele.

Em seguida Tadeu avisou que a produção conversou com Dania e que Guimê e Sapato teriam passado dos limites: “É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

Em seguida, os brothers se despediram dos outros confinados e foram em busca de seus pertences para deixar o reality show. Já Dania caiu no choro pelo ocorrido ter seu envolvimento.

