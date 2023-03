“Idiota”, xinga Ana Maria Braga, ao ouvir piada de Louro Mané

Uma sexta com clima intenso: o “Mais Você” desta sexta-feira (17) começou com Ana Maria Braga se descuidando e sendo super espontânea no ao vivo do programa.

Ao som de “A Sky Full of Stars” e imagens do show da banda britânica Coldplay, a apresentadora iniciou o programa sorridente, comemorando a chegada da sexta-feira.

“Acorda, menina! Olha aí, as estrelas todas do céu”, brincou, fazendo um trocadilho com o nome da música.

+ Ana Maria Braga: Jojo Todynho revela para Ana Maria Braga que perdeu 24 kg em menos de três meses

O clima estava tão leve e risonho que o Louro Mané resolveu contar uma de suas piadas. “Você sabe o que a uva verde disse para a uva roxa”, questionou o papagaio.

“Não”, respondeu Ana Maria, desconfiada. “Respira, menina, respira!”, gritou o Louro, gargalhando.

“Idiota”, xingou a apresentadora, gargalhando muito também. “Adorei”, disse o papagaio. “Também gostei”, concordou Ana Maria.

Dia de São José

A dinâmica de Ana Maria e Louro Mané é especial: apesar do que parecem “alfinetadas”, a dupla que faz as manhãs da TV Globo estão sempre brincando um com o outro.

Por exemplo: a loira revelou que está há um ano sem comer coco, por conta de uma promessa que fez para São José em 19 de março do ano passado.

Ela explicou que, para ter seus pedidos atendidos pelo santo, é preciso sortear uma fruta e ficar um ano inteiro sem consumi-la. “Eu não vejo a hora, na verdade, de chegar domingo”, confessou.

Louro Mané se empolgou com a promessa e sugeriu sortear uma fruta nesta sexta. “Vamos sortear hoje? Vamos fazer assim: agora, a gente sorteia agora e a gente participa agora todo mundo aqui do estúdio. Não pode?”, sugeriu o papagaio.

“Não, Lourinho, não! Hoje não é Dia de São José!!”, rebateu Ana Maria. “Tem que ser no dia?”, questionou Louro Mané.

“Não, pode ser depois!!! Não pode ser antes!!!”, explicou, indignada com o erro do companheiro de bancada.

Leia também: St. Patrick’s Day: 5 lugares para celebrar a data irlandesa em São Paulo