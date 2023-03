Felipe Neto critica a forma como a Globo tratou a expulsão dos BBBs Guimê e Cara de Sapato

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou há poucos momentos a expulsão dos participantes MC Guimê e Cara de Sapato do Big Brother Brasil 3 por assédio contra a participante mexicana Dania Mendez.

O anúncio da expulsão feita ao vivo deixou todos os brothers perplexos, principalmente Dania, que também foi pega de surpresa e passou a chorar copiosamente e tentar explicar aos participantes que em nenhum momento ela reclamou de nada do que ocorreu na festa.

“Sapato e Guimê passaram do ponto, é preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e Sapato estão eliminados do BBB 23″, disse o apresentador.

O Youtuber Felipe Neto fez uma postagem comentando a forma como a direção da Globo tratou do assunto:

“A Globo erra demais a mão nessas horas. Olha o estado que está a VÍTIMA! Não informar o que aconteceu e o real motivo das expulsões é jogar uma bomba na mão da vítima e deixar explodir”, disse em sua conta do Twitter.

Durante o dia, a mexicana do programa La Casa de Los Famosos foi chamada ao confessionário e questionada sobre a festa, o beijo de Sapato e a mão boba de Guimê, mas ela disse que estava tudo bem e que todos beberam de mais e que em sua opinião não tinha acontecido nada demais.

Além das redes sociais, pesou na decisão da Globo a posição assumida por patrocinadores do reality e de grandes marcas, que emitiram um comunicado condenando o assédio contra a jovem. Dentre as marcas, se posicionaram: Magazine Luiza, Mercado Livre, Nestlé, Coca-Cola, Ademicon, Carrefour e Riachuelo.

O caso está longe de acabar. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá vai investigar as imagens do BBB 23 para determinar se houve assédio sexual e se será aberto inquérito.