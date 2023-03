BBB 23: Patrocinadores podem selar destino de brothers acusados de assédio

Após uma série de denúncias da web em relação a um episódio de possível importunação sexual cometida por Cara de Sapato e MC Guimê, no ‘BBB 23′, o caso logo viralizou e tomou grandes proporções. Com o viral dos vídeos envolvendo as sisters Dania Mendez e Bruna Griphao, patrocinadores do reality se posicionaram em relação ao ocorrido.

Por meio dos perfis oficiais nas redes sociais, as marcas emitiram comunicados contra todo e qualquer tipo de assédio com mulheres. Dentre as marcas, se posicionaram: Magazine Luiza, Mercado Livre, Nestlé, Coca-Cola, Ademicon, Carrefour e Riachuelo.

Com a proporção do episódio, as marcas conectadas ao reality podem acabar comprometendo o destino dos brothers com possíveis parcerias futuras. Até o momento desta publicação, a Rede Globo ainda não se pronunciou.

Confira as postagens:

Até mesmo um aperto de mão, só deve acontecer quando há consentimento de ambas as partes. Nós, do Mercado Livre, estamos ao lado das mulheres e contra o assédio. pic.twitter.com/EUy2aBVxJy — Mercado Livre no #BBB23 🤝 (@MercadoLivre) March 16, 2023

👉 Papo reto aqui pra vocês: a magia só acontece na base do respeito. 👈



Qualquer atitude contrária aos nossos valores NÃO nos representa e não passamos pano! — Coca-Cola Brasil 🧊 (@CocaCola_Br) March 16, 2023

Eu, que sou virtual, já acho extremamente ​revoltante os assédios que recebo nos comentários e DM. Agora, ​fico imaginando como as mulheres reais​ aguentam​ lida​r​ com ​importunação sexual, assédio e outras violências de todos os dias!​

(+) pic.twitter.com/SsuaPD5rhS — Lu do Magalu 💙 (@magalu) March 16, 2023

O respeito é um valor inegociável em nossas relações. Repudiamos qualquer forma de assédio e entendemos que é nosso papel, cada vez mais, nutrir o diálogo para conscientização da sociedade. — Chocolates Nestlé Classic no #BBB23 🍫 (@NestleChocoBR) March 16, 2023

Existem limites que não podem ser ultrapassados e assédio é um deles. Não tem nada a ver com a roupa que uma mulher usa. Defendemos o direito de todas serem e usarem o que quiserem sem ter o corpo invadido. Nossa solidariedade às mulheres que passaram e passam por esta situação. — Riachuelo 💃🏽 (@riachuelo) March 16, 2023

Aqui no Carrefour acreditamos que todas as relações precisam ser baseadas no respeito e no consentimento. Infelizmente, todos os dias, mulheres sofrem situações de assédio. É importante dar luz a este tema tão sensível e gerar o imediato acolhimento. — ADM do Carrefour 🛒 (@carrefourbrasil) March 16, 2023

Entenda o que aconteceu

MC Guimê e Cara de Sapato entraram na mira da web após os fãs do programa criticarem o comportamento do lutador de MMA e do funkeiro com Dania Mendez, participante da “La Casa de Los Famosos”, que está passando uma temporada no confinamento.

o sapato imobilizando a dania pra tentar algo com ela depôs de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo guime

DANIA MERECE RESPEITO! NÃO É NÃO! EXPULSÃO É O MÍNIMO #bbb23pic.twitter.com/pbLDLSPp4o — bruna | caravana RBD TOUR (@caravanarbd) March 16, 2023

Durante a festa nesta quarta-feira (15), os espectadores levantaram a hashtag “expulsão” no Twitter, bem como outras que pediam a eliminação dos participantes.

“Que nojo que eu estou sentindo desses dois, não estou nem acreditando que isso está acontecendo apenas no primeiro dia dela no ‘BBB’, nenhuma mulher deveria passar por isso”, escreveu uma pessoa na rede social.

Alguém bota o MC guime pra dormir?! Passou a mão na Dania, deu tapa na bunda da Bruna! pic.twitter.com/PX8XaKk4mq — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023

Outro fã do reality show da TV Globo marcou Boninho e disse que não era apenas Antonio Cara de Sapato que deveria deixar o programa: “Eu só sei que se ele for expulso o Guimê também vai pq os dois assediaram. O Guimê passou a mão nela sem permissão. Expulsão também!”.

Dania tentando ser simpática, mas dá pra ver nitidamente que ela está desconfortável...

isso deveria dar expulsão pic.twitter.com/t4OAXsfRQy — Letty (@Lehagiota) March 16, 2023

Durante a discussão nas redes, um usuário anônimo lembrou um episódio na madrugada desta quinta-feira (16) “O Sapato imobilizando a Dania para tentar algo com ela depois de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo Guimê. Dania merece respeito! Não é não! Expulsão é o mínimo”. O funkeiro também teria repetido a ação com a sister Bruna Griphao.

O lutador de MMA também foi criticado por outro telespectador, que usou a hashtag “expulsão” para chegar até a direção do reality: “Sapato usa a força dele para impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija à força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro para expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente!”.