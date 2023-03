BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos ao vivo do reality após episódio de assédio

Após alguns episódios de assédio protagonizados por MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23, na quarta-feira de ontem (15), Tadeu Schmidt anunciou a expulsão da dupla ao vivo na noite desta quinta-feira (16). Ao informar a eliminação, os participantes ficaram surpresos.

“Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável”, iniciou o apresentador em conversa com os participantes.

Guimê teria passado a mão na confinada mexicana, Dania, e Sapato a beijou no quarto sem que a participante quisesse. Logo, os registros viralizaram e a web subiu diversas hashtags para a expulsão da dupla por importunação sexual.

“Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem”, seguiu Tadeu em seu discurso.

“Sapato e Guimê passaram do ponto, é preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

Em seguida, os brothers se despediram dos outros confinados e foram em busca de seus pertences para deixar o reality.

Assista ao momento:

MOMENTO EM QUE SAPATO E GUIMÊ SÃO EXPULSOS DO #BBB23 pic.twitter.com/wJwZcf2poI — Tracklist (@tracklist) March 17, 2023

Após o episódio, Dania caiu no choro pelo ocorrido ter seu envolvimento. Contudo, Tadeu acalmou a sister e a garantiu que ela não possui culpa nos acontecimentos.

“Dania, o que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou. Foi uma decisão nossa e não foi tomada por conta de nada do que você disse. Essa culpa não é sua, fique tranquila. A gente não quer ver você chorando”, disse o apresentador.

