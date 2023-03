BBB 23: Key Alves fica em choque ao perceber que Guimê e Sapato sumiram

Key Alves segue confinada em “La Casa de Los Famosos”, mas durante um momento específico, a ex-sister do “BBB 23″ percebeu que MC Guimê e Antonio Cara de Sapato não estão no reality show da TV Globo.

Durante a atração mexicana, a jogadora de vôlei assistiu alguns flashs do “Big Brother Brasil” e, ao lado dos participantes daquele programa, ela descobriu que os amigos não estão mais confinados.

Key já sacou que Guimê e Sapato tão fora da casa #BBB23

Mesmo sem saber que eles foram expulsos por assediar Dania Mendez, que faz o intercâmbio no “BBB 23″, a famosa percebeu que havia algo de errado: “Ele não está ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou. Mostrava todos assim, como um ‘não creio no que aconteceu’”, disse a sister.

Ao assistir algumas cenas do “BBB 23″, os confinados em “La Casa de Los Famosos” ficaram preocupados com Dania, que estava chorando muito.

Cara de Sapato e Guimê foram expulsos

Após assediarem Dania Mendez durante a festa de quarta-feira (15), MC Guimê e Cara de Sapato foram duramente criticados nas redes sociais e a TV Globo precisou tomar uma decisão, que foi revelada ao vivo, no programa de quinta-feira (16).

Ao conversar com os participantes, Tadeu Schmidt disse que gostaria de falar com leveza da Festa do Líder, mas precisou dar um aviso importante e informar a eliminação dos famosos: “Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável”, alertou.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23.

Em seguida, ele disse: “Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto”.

Tadeu avisou também que a produção conversou com Dania e que Guimê e Sapato teriam passado dos limites:

“É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

